Минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Противник скинув 244 керованих авіабомби та застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026

Ситуація в Україні на 15 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися два бойові зіткнення. Агресор здійснив 65 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався атакувати у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували двічі: в районах Олександрограда та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Втрати ворога у війні на 15 червня 2026

особового складу – близько 1 384 190 (+1 320);

танків – 12 025 (+5);

бойових броньованих машин – 24 763 (+10);

артилерійських систем – 44 082 (+72);

реактивних систем залпового вогню – 1 870 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 420 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314);

крилатих ракет – 4 733;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 107 091 (+416);

спеціальної техніки – 4 296 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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