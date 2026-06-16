Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що для посилення оборони державного кордону на північному напрямку було ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем.

Україна посилює оборону державного кордону на північному напрямку

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних Сил України.

– Особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на північному напрямку. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем, – повідомив він у Telegram.

Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань.

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За словами Сирського, одночасно продовжується нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку.

Крім того, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їх доукомплектування озброєнням і технікою. Забезпечення підрозділів усім необхідним залишається одним із ключових пріоритетів України.

Увагу приділили і розвитку сержантського корпусу.

– Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед із числа воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби, – додав Сирський.

Також розглянули стан бригад територіальної оборони, у рамках цього було ухвалено принципове рішення щодо масштабування в їхньому складі безпілотної компоненти. За словами головнокомандувача ЗСУ, це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності.

Як наголосив Сирський, Україна продовжує послідовно зміцнювати ЗСУ, нарощувати спроможності резервів і готувати війська до виконання завдань за будь-якого розвитку обстановки.

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