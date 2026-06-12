Несмотря на то, что украинско-белорусская граница сейчас не является зоной активных боевых действий, она остается одним из наиболее пристально контролируемых направлений.

Более того, здесь идет усиление инженерной защиты, а военные и пограничники отслеживают любые изменения в ситуации безопасности, связанные с Россией и Беларусью.

Что происходит на украинско-белорусской границе и будет ли наступление из Беларуси на Волынь, читайте в нашем материале.

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Установка антидроновых сеток на украинско-белорусской границе

В приграничных районах Волыни начали установку антидроновых сеток вдоль отдельных дорог в общинах, прилегающих к государственной границе. Такие конструкции уже используются на южных и восточных направлениях и, по оценкам местных властей, доказали свою эффективность как дополнительный элемент защиты от беспилотников.

Как пояснил исполняющий обязанности председателя Волынской ОВ Роман Романюк, речь идет не о реакции на непосредственную угрозу, а о системном укреплении обороноспособности региона.

По его словам, подобные мероприятия носят также превентивный характер и указывают на готовность области к разным сценариям развития событий. В то же время, детали относительно точных участков установки защитных конструкций не разглашаются из соображений безопасности.

Ситуация на украинско-белорусской границе: что говорят пограничники

Параллельно украинские пограничники подчеркивают, что ситуация на белорусском направлении нуждается в постоянном мониторинге. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, однако признаков формирования ударной группировки вблизи границы пока не фиксируется.

По его словам, на территории Беларуси регулярно проводятся проверки боевой готовности и совместные учения с Россией.

Отдельно Демченко обращает внимание на то, что Беларусь продолжает оставаться транзитной зоной для российских дронов, используемых при атаке на Украину. По его словам, фиксируется рост случаев, когда беспилотники заходят в воздушное пространство Беларуси и двигаются по направлению к украинской территории, в частности через северные регионы.

В то же время Минск, как отмечают в ГНСУ, ни разу публично не осудил использование своего воздушного пространства для таких атак, что вызывает дополнительные вопросы о реальной роли Беларуси в войне.

Несмотря на это, на данный момент дополнительные российские подразделения, которые могли бы представлять непосредственную угрозу Волыни или другим западным областям, не зафиксированы. В то же время, риск провокаций полностью не исключается, поэтому оборонные меры на границе продолжают усиливать.

Есть ли угроза наступления из Беларуси на Волынь

Военный эксперт и ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал Фактам ICTV о текущей ситуации на украинско-белорусской границе и оценил, будет ли наступление РФ из Беларуси на Волынь.

По его словам, на территории Беларуси вблизи украинской границы находится относительно небольшое количество военных сил, которые не составляют признаков формирования полноценной ударной группировки. Речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, однако эксперт отмечает, что этого недостаточно для начала масштабной операции.

Гетьман подчеркивает, что угроза вторжения формально существует всегда, даже если ее уровень минимален. В то же время, по его оценке, отсутствуют признаки подготовки боевых подразделений к штурмовым действиям или непосредственному пересечению границы.

– Если говорить о вероятности, то это максимум 5%. Но сегодня нет никаких признаков, что готовится наступление, – объясняет эксперт.

Он добавляет, что белорусское направление остается потенциально опасным, однако сейчас это скорее зона возможных провокаций, чем реальное вторжение. По его словам, ситуация может измениться осенью, если произойдет накопление сил или подготовка новых подразделений, однако таких процессов не фиксируется.

Отдельно Гетьман отмечает, что любая существенная переброска войск или формирование ударной группировки не осталась бы незамеченной, ведь украинская и международная разведка оперативно отслеживали бы такие действия.

Он также отмечает, что в нынешних условиях Украина должна понимать потенциальные риски и усиливать оборону на северном направлении, однако паниковать из-за возможного наступления нет оснований.

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