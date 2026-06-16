Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час зустрічі у форматі G7 – Україна.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Переговори Зеленського і Стармера на саміті G7: що відомо

Зустріч відбулася на полях саміту Групи семи. Під час переговорів Зеленський і Стармер обговорили виконання домовленостей, яких партнери досягли в межах формату G7 – Україна.

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– Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та реалізацію домовленостей, яких досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на Росію та кроки для зміцнення української ППО, – написав президент.

Зеленський висловив вдячність Великій Британії за нові рішення щодо підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 15–17 червня у французькому Евіані триває саміт G7. Це перша зустріч лідерів після того, як США та Іран оголосили про укладення угоди щодо завершення війни на Близькому Сході.

Серед ключових тем саміту – війни, енергетична безпека, швидкий розвиток штучного інтелекту та глобальні економічні дисбаланси.

Однією з особливостей цьогорічного саміту стало те, що Україна знову перебуває в центрі обговорень світових лідерів.

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