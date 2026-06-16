Обговорили зміцнення ППО і тиск на РФ: розмова Зеленського і Стармера на G7
- Володимир Зеленський і Кір Стармер на саміті G7 обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у форматі G7 – Україна.
- Сторони також розглянули можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври, посилення української ППО та додатковий тиск на Росію.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час зустрічі у форматі G7 – Україна.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Переговори Зеленського і Стармера на саміті G7: що відомо
Зустріч відбулася на полях саміту Групи семи. Під час переговорів Зеленський і Стармер обговорили виконання домовленостей, яких партнери досягли в межах формату G7 – Україна.
Президент України поінформував британського прем’єра про наслідки останніх російських атак.
– Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та реалізацію домовленостей, яких досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на Росію та кроки для зміцнення української ППО, – написав президент.
Зеленський висловив вдячність Великій Британії за нові рішення щодо підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти російського тіньового флоту.
Нагадаємо, 15–17 червня у французькому Евіані триває саміт G7. Це перша зустріч лідерів після того, як США та Іран оголосили про укладення угоди щодо завершення війни на Близькому Сході.
Серед ключових тем саміту – війни, енергетична безпека, швидкий розвиток штучного інтелекту та глобальні економічні дисбаланси.
Однією з особливостей цьогорічного саміту стало те, що Україна знову перебуває в центрі обговорень світових лідерів.