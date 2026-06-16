Одна заява замість кількох: у Дії з’явився новий сервіс для ветеранів
Уряд запустив у застосунку та на порталі Дія новий сервіс для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.
Відтепер з однією електронною заявою можна одночасно отримати кілька державних послуг без необхідності окремо звертатися до різних установ.
Про запуск сервісу повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Які послуги можна оформити завдяки новому сервісу в Дії
За словами міністерки, новий механізм передбачає можливість одночасного оформлення кількох державних послуг у межах одного звернення.
Зокрема, через сервіс можна отримати:
- одноразову грошову допомогу від Міністерства у справах ветеранів;
- соціальні послуги;
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- статус члена сім’ї загиблого захисника або захисниці України.
Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та чекати завершення кожного етапу оформлення.
Наприклад, спочатку потрібно було отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, дочекатися ухвалення рішення, а вже після цього подавати окреме звернення для отримання грошової допомоги.
Тепер ці процеси об’єднали в одну електронну послугу.
Як працюватиме новий сервіс для ветеранів у Дії
Подати заяву можна онлайн через портал Дія. За інформацією уряду, більшість необхідних даних підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів.
Водночас в окремих випадках заявників можуть попросити додатково надати документи для підтвердження права на відповідні послуги.
Термін опрацювання заяв залежить від набору обраних послуг і становить від 5 до 30 календарних днів.
Результат розгляду можна буде отримати онлайн.
Днями Кабінет міністрів також ухвалив зміни до системи грошового забезпечення військовослужбовців і спецпризначенців.
Зокрема, уряд затвердив нову модель додаткових виплат залежно від умов служби та характеру виконання завдань. Вона передбачає доплати за участь у бойових діях, службу на різних лініях фронту, бонуси за бойові операції та спеціальні винагороди.