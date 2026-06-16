Уряд запустив у застосунку та на порталі Дія новий сервіс для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Відтепер з однією електронною заявою можна одночасно отримати кілька державних послуг без необхідності окремо звертатися до різних установ.

Про запуск сервісу повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Які послуги можна оформити завдяки новому сервісу в Дії

За словами міністерки, новий механізм передбачає можливість одночасного оформлення кількох державних послуг у межах одного звернення.

Зокрема, через сервіс можна отримати:

одноразову грошову допомогу від Міністерства у справах ветеранів;

соціальні послуги;

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім’ї загиблого захисника або захисниці України.

Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та чекати завершення кожного етапу оформлення.

Наприклад, спочатку потрібно було отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, дочекатися ухвалення рішення, а вже після цього подавати окреме звернення для отримання грошової допомоги.

Тепер ці процеси об’єднали в одну електронну послугу.

Як працюватиме новий сервіс для ветеранів у Дії

Подати заяву можна онлайн через портал Дія. За інформацією уряду, більшість необхідних даних підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів.

Водночас в окремих випадках заявників можуть попросити додатково надати документи для підтвердження права на відповідні послуги.

Термін опрацювання заяв залежить від набору обраних послуг і становить від 5 до 30 календарних днів.

Результат розгляду можна буде отримати онлайн.

Днями Кабінет міністрів також ухвалив зміни до системи грошового забезпечення військовослужбовців і спецпризначенців.

Зокрема, уряд затвердив нову модель додаткових виплат залежно від умов служби та характеру виконання завдань. Вона передбачає доплати за участь у бойових діях, службу на різних лініях фронту, бонуси за бойові операції та спеціальні винагороди.

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