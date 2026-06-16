Росія генерує за допомогою штучного інтелекту відео з підняттям прапорів у районі Костянтинівки, щоб фальсифікувати власні “успіхи” в Донецькій області.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як РФ фальсифікує перемоги у районі Костянтинівки

– На відео, опублікованих 15 червня, видно, що російські війська тримають російські прапори на західній околиці Костянтинівки, на південному заході Костянтинівки і в Довгій Балці (на південний захід від Костянтинівки)… ISW має підстави вважати, що відео підняття прапорів можуть бути створені ШІ, що узгоджується з попередніми російськими інформаційними операціями, які використовували ШІ-відео для заяв про просування на полі бою, – йдеться в останньому звіті.

ISW продовжує оцінювати, що Міністерство оборони Росії, джерела, пов’язані з російською 4 окремою мотострілецькою бригадою, та російські державні ЗМІ протягом останніх кількох днів докладають інформаційних зусиль, спрямованих на посилення передбачуваних російських успіхів у Костянтинівці.

Зараз дивляться

Тим часом українські чиновники зауважують, що до Костянтинівки проникло лише від 100 до 150 російських військовослужбовців.

І хоча тактична ситуація в Костянтинівці погіршується, Міністерство оборони Росії помилково формулює це як передвісник негайного захоплення всього фортечного поясу та решти Донецької області.

Проте, на думку ISW, російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року.

– Російські війська не оптимізували свою силу для маневру чи міської війни. Тривала когнітивна війна Росії щодо Костянтинівки спрямована на просування хибних наративів Кремля про те, що українська оборона перебуває на межі краху і що захоплення Росією Донецької області є питанням часу, щоб підштовхнути Захід та Україну до швидких поступок вимогам РФ, – вважають аналітики.

Вони наголошують, що наразі взагалі незрозуміло, коли, якщо це взагалі відбудеться, російські війська зможуть захопити Донецьку область, враховуючи уповільнення темпів просування Росії.

Також повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області і планують активізувати наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, ймовірно, намагаючись захопити населені пункти, які російські командири вже назвали захопленими.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російські війська змістили фокус уваги у Донецькій області після провальних спроб окупантів прорватися до Слов’янська. Головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.

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