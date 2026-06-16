У період дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмежене право на виїзд за межі України.

Проте для деяких категорій громадян передбачено винятки, зокрема це стосується заброньованих працівників. При перетині кордону їм необхідно мати із собою відповідний пакет документів, а перебування за межами країни дозволено тільки на певний термін.

Які умови виїзду за кордон заброньованих чоловіків, скільки можна перебувати за межами країни та чи дозволено виїхати у відпустку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто має право на виїзд за кордон серед заброньованих чоловіків

У 2026 році, згідно з чинними правилами, перетинати кордон дозволено тим військовозобов’язаним громадянам України, які не підлягають мобілізації. Йдеться про заброньованих осіб, на яких не поширюється призов під час воєнного стану.

Нагадуємо, що бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до частини першої статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни, які мають статус заброньованих під час мобілізації або у воєнний час, не підлягають призову.

Заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану з метою відрядження на певний термін.

Вони перебувають на спеціальному обліку, однак чинні нормативи визначають лише процедуру виїзду таких осіб у службові відрядження.

Варто зауважити, що певним категоріям посадовців, зокрема міністрам та їх заступникам, суддям, прокурорам, головам органів державної влади, депутатам місцевих рад та іншим особам, переліченим у статтях 2–14 відповідних Правил, заборонено перетинати державний кордон України з метою особистої відпустки.

Тобто особи, які обіймають високі держпосади, можуть виїхати лише у службове відрядження (згідно з пунктом 2.14)

Відпустка заброньованого за кордоном можлива тільки за наявності дозволу від роботодавця, з зазначенням країни і термінів, а також відповідного пакета документів.

Виїзд за кордон заброньованих: які документи необхідні

Для перетину кордону у відпустку або відрядження заброньованому необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (паперовий або електронний у застосунку Резерв+) з позначенням терміну бронювання, внесеним до системи Оберіг;

витяг з наказу про відпустку або відрядження, із зазначенням країни, термінів перебування й посади працівника;

дозвіл від роботодавця (письмова заява про виїзд у відпустку або відрядження);

посвідчення або довідка з місця роботи, як підтвердження офіційного працевлаштування.

Також можуть знадобитися інші документи, що підтверджують мету поїздки, наприклад квитки, запрошення тощо.

Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Проте навіть за наявності всіх документів, остаточне рішення приймає на місці працівник прикордонної служби.

З 20 травня 2026 року змінили правила виїзду за кордон для окремих категорій громадян

З 20 травня 2026 року набули чинності зміни до порядку перетину державного кордону під час воєнного стану. Уряд оновив правила та скасував обмеження, які раніше діяли для окремих категорій жінок.

До змін деякі посадовиці могли виїжджати за кордон лише за визначених умов, зокрема залежно від місця роботи або займаної посади. Після оновлення правил такі обмеження більше не застосовуються.

Тепер усі жінки мають право перетинати державний кордон без додаткових вимог незалежно від сфери роботи чи посади.

Джерело: Міністерство юстиції України

Фото: Держприкордонслужба

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