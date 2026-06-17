Война постоянно меняется, а вместе с ней изменяются способы защиты от новых угроз. Одной из таких угроз стали беспилотники, которые сегодня используются для ударов по военным и гражданским объектам.

Эффективной защитой от БПлА стали не только мобильные огневые группы, но и простые антидроновые сетки.

Зачем устанавливают антидроновые сетки над дорогами и как они работают читайте в нашем материале.

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Антидроновые сетки: для чего применяют военные

Сначала антидроновые сетки использовали преимущественно украинские военные. Ими накрывали окопы, блиндажи, местонахождение личного состава и военную технику.

Но появление большого количества FPV-дронов заставило искать дополнительную защиту. Беспилотники могут атаковать цели на низкой высоте, поэтому простое физическое препятствие часто спасает жизнь военным и помогает сохранить технику.

Они позволяют снизить риск поражения от вражеских беспилотников и затрудняют проведение атак.

Антидроновые сетки: как работают

Антидроновые сетки – это специальные защитные конструкции, которые устанавливают над дорогами, укрытиями, техникой или другими объектами. Они предназначены, чтобы остановить дрон или повредить его во время полета. Если беспилотник запутывается в сетке, он теряет управление и не достигает цели.

Сетки создают механическое препятствие на пути дрона и не позволяют беспилотнику попасть в объект. Среди преимуществ таких конструкций низкая стоимость и возможность быстрой установки.

Антидроновые сетки: характеристики

Сейчас на рынке можно найти антидроновые сетки, изготовленные из разных материалов. Чаще всего для их производства используют:

Полиамидные волокна, в частности капрон или нейлон, поскольку они совмещают прочность, эластичность и стойкость к нагрузкам.

Полиэстер, полипропилен, сверхпрочный полиэтилен и металл.

В то же время, выбор материала зависит прежде всего от задач, которые должна выполнять сетка. Для защиты военной техники, дорог или важных объектов выбирают прочные варианты из стальных тросов, тогда как для временных конструкций используют более легкие и более дешевые материалы.

К примеру, сетка, изготовленная из металло-капронового волокна, с толщиной нити 5-6 мм способна остановить беспилотник типа ланцета массой около 12 кг, который движется со скоростью 40 м/с. Сетка поглощает его кинетическую энергию, приводя к разрушению БПлА.

Антидроновые сетки: когда ставят

В последние годы беспилотники стали угрозой не только военным позициям. Российские дроны все чаще атакуют гражданский транспорт, спасателей, ремонтные бригады и мирных жителей в прифронтовых регионах.

Именно поэтому в Украине стали расширять использование таких защитных конструкций. В Министерстве обороны сообщили, что до конца 2026 года планируется обустроить около 4 тысяч километров антидроновой защиты автомобильных дорог.

Для реализации этого проекта из государственного бюджета дополнительно было выделено 1,6 млрд гривен. В ведомстве отмечают, что антидроновые сетки на дорогах должны оградить ключевые логистические маршруты и помочь обезопасить гражданское население от атак беспилотников.

Антидроновые сетки: где в Украине установили защиту от БПлА

Одним из первых регионов Украины, где антидроновые сетки стали применять не только для военных нужд, но и для защиты гражданского населения, стала Херсонщина. Из-за постоянных атак российских беспилотников область стала площадкой для испытания новых способов противодействия дронам.

По словам начальника Херсонской ОВ Александра Прокудина, регион является одним из главных мест, где тестируют современные технологии защиты от беспилотников. Часть решений, которые сначала испытывают именно в Херсонской области, впоследствии начинают использовать и в других прифронтовых областях.

Одним из таких решений стали сетевые тоннели над дорогами Херсона. Их начали устанавливать еще в августе 2025 года на участках, наиболее страдают от атак российских дронов. Такие конструкции снизили риск ударов по гражданскому транспорту, военной логистике и работникам критической инфраструктуры.

По словам Прокудина, эффект от такой защиты уже заметен. В сетевых тоннелях не зафиксировали случаев, когда беспилотники смогли бы пройти через конструкцию и поразить людей. Некоторые дроны, пытавшиеся атаковать защищенные участки, врезались в сетки или упускали возможность достичь цели.

В то же время, российские войска постоянно меняют тактику и совершенствуют свои беспилотники, поэтому система защиты также требует постоянного обновления. В Херсонской области продолжают устанавливать новые антидроновые конструкции и защищать объекты критической инфраструктуры.

Антидроновые сетки на Волыни

Одним из регионов, где внедряются такие решения, стала Волынская область. В Шацкой общине, которая находится недалеко от границы с Беларусью, планируют установить антидроновые сетки на отдельных участках дорог.

По словам начальника Волынской ОВО Романа Романюка, область продолжает усиливать защиту приграничных территорий. Риски со стороны Беларуси остаются, поэтому наряду с фортификациями и другими оборонными сооружениями внедряются новые меры безопасности.

Их устанавливают по направлениям, где существует потенциальная угроза появления вражеских беспилотников или возможных провокаций.

Запорожье защищает людей на остановках общественного транспорта

Еще одним примером использования антидроновых сеток стало Запорожье, которое регулярно подвергается атакам российских беспилотников. В последние недели враг усилил удары дронами и начал использовать новые тактики атак.

В этой связи начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о начале установки антидроновых сеток на остановках общественного транспорта. Работы уже стартовали на первых объектах.

По словам чиновника, главная цель таких конструкций дополнительно защитить жителей города во время воздушных тревог и снизить риски от ударов беспилотников.

Фото: Запорожская ОВА

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