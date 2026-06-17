Війна постійно змінюється, а разом із нею змінюються й способи захисту від нових загроз. Однією з таких загроз стали безпілотники, які сьогодні використовують для ударів по військових та цивільних об’єктах.

Ефективним захистом від БПлА стали не лише мобільні вогневі групи, але й прості антидронові сітки.

Навіщо встановлюють антидронові сітки над дорогами та як вони працюють, читайте в нашому матеріалі.

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Антидронові сітки: для чого застосовують військові

Спочатку антидронові сітки використовували переважно українські військові. Ними накривали окопи, бліндажі, місця розташування особового складу та військову техніку.

Але поява великої кількості FPV-дронів змусила шукати додатковий захист. Безпілотники можуть атакувати цілі на низькій висоті, тому навіть проста фізична перешкода часто рятує життя військовим та допомагає зберегти техніку.

Вони дозволяють знизити ризик ураження від ворожих безпілотників та ускладнюють проведення атак.

Антидронові сітки: як працюють

Антидронові сітки — це спеціальні захисні конструкції, які встановлюють над дорогами, укриттями, технікою або іншими об’єктами. Вони призначені, щоб зупинити дрон або пошкодити його під час польоту. Якщо безпілотник заплутується в сітці, він втрачає керування та не досягає цілі.

Сітки створюють механічну перешкоду на шляху дрона та не дають безпілотнику влучити в об’єкт. Серед переваг таких конструкцій низька вартість і можливість швидкого встановлення.

Антидронові сітки: характеристики

Наразі на ринку можна знайти антидронові сітки, виготовлені з різних матеріалів. Найчастіше для їх виробництва використовують:

Поліамідні волокна, зокрема капрон або нейлон, оскільки вони поєднують міцність, еластичність і стійкість до навантажень.

Поліестер, поліпропілен, надміцний поліетилен та метал.

Водночас вибір матеріалу залежить насамперед від завдань, які має виконувати сітка. Для захисту військової техніки, доріг чи важливих об’єктів обирають міцні варіанти зі сталевих тросів, тоді як для тимчасових конструкцій використовують легші та дешевші матеріали.

До прикладу, сітка, виготовлена з метало-капронового волокна, з товщиною нитки 5-6 мм здатна зупинити безпілотник типу Ланцет масою близько 12 кг, який рухається зі швидкістю 40 м/с. Сітка поглинає його кінетичну енергію, призводячи до руйнування БПлА.

Антидронові сітки: коли ставлять

Останніми роками безпілотники стали загрозою не лише для військових позицій. Російські дрони дедалі частіше атакують цивільний транспорт, рятувальників, ремонтні бригади та мирних жителів у прифронтових регіонах.

Саме тому в Україні почали розширювати використання таких захисних конструкцій. У Міністерстві оборони повідомили, що до кінця 2026 року планують облаштувати близько 4 тисяч кілометрів антидронового захисту автомобільних доріг.

Для реалізації цього проєкту з державного бюджету додатково виділили 1,6 млрд гривень. У відомстві зазначають, що антидронові сітки на дорогах мають захистити ключові логістичні маршрути та допомогти убезпечити цивільне населення від атак безпілотників.

Антидронові сітки: де в Україні встановили захист від БПлА

Одним із перших регіонів України, де антидронові сітки почали застосовувати не лише для військових потреб, а й для захисту цивільного населення, стала Херсонщина. Через постійні атаки російських безпілотників область стала майданчиком для випробування нових способів протидії дронам.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, регіон є одним із головних місць, де тестують сучасні технології захисту від безпілотників. Частина рішень, які спочатку випробовують саме на Херсонщині, згодом починають використовувати й в інших прифронтових областях.

Одним із таких рішень стали сіткові тунелі над дорогами Херсонщини. Їх почали встановлювати ще у серпні 2025 року на ділянках, які найбільше потерпають від атак російських дронів. Такі конструкції знизили ризик ударів по цивільному транспорту, військовій логістиці та працівниках критичної інфраструктури.

За словами Прокудіна, ефект від такого захисту вже помітний. У сіткових тунелях не зафіксували випадків, коли безпілотники змогли б пройти крізь конструкцію та уразити людей. Деякі дрони, які намагалися атакувати захищені ділянки, врізалися в сітки або втрачали можливість досягти цілі.

Водночас російські війська постійно змінюють тактику та вдосконалюють свої безпілотники, тому система захисту також потребує постійного оновлення. На Херсонщині продовжують встановлювати нові антидронові конструкції та захищати об’єкти критичної інфраструктури.

Антидронові сітки на Волині

Одним із регіонів, де впроваджують такі рішення, стала Волинська область. У Шацькій громаді, яка розташована неподалік кордону з Білоруссю, планують встановити антидронові сітки на окремих ділянках доріг.

За словами начальника Волинської ОВА Романа Романюка, область продовжує посилювати захист прикордонних територій. Ризики з боку Білорусі залишаються, тому поряд із фортифікаціями та іншими оборонними спорудами впроваджуються нові заходи безпеки.

Їх встановлюють на напрямках, де існує потенційна загроза появи ворожих безпілотників або можливих провокацій.

Запоріжжя захищає людей на зупинках громадського транспорту

Ще одним прикладом використання антидронових сіток стало Запоріжжя, яке регулярно зазнає атак російських безпілотників. Останніми тижнями ворог посилив удари дронами та почав використовувати нові тактики атак.

У зв’язку з цим начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про початок встановлення антидронових сіток на зупинках громадського транспорту. Роботи вже стартували на перших об’єктах.

За словами посадовця, головна мета таких конструкцій додатково захистити мешканців міста під час повітряних тривог та зменшити ризики від ударів безпілотників.

Фото: Запорізька ОВА

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