В результате катастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М, произошедшей 16 июня в Хмельницкой области, погиб штурман 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ, старший лейтенант Богдан Бабенко.

Об этой утрате сообщил мэр Богодухова Владимир Белый.

Гибель Богдана Бабенко

По его словам, Богдан Бабенко посвятил свою жизнь военной службе и защите Украины. Будущий офицер еще с детства определил для себя путь военного. После обучения в Богодуховском лицее № 3 он поступил в военный лицей, а впоследствии получил образование в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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Старший лейтенант служил в составе тактической авиации и выполнял боевые задачи по защите украинского неба. Он верил в победу Украины и до последнего оставался верным военной присяге.

Жизнь военного оборвалась в 23 года. Для своих родителей он был единственным сыном, надеждой и гордостью семьи.

— Он искренне верил в нашу победу и отдал за Украину самое дорогое — свою молодую жизнь, — подчеркнул Владимир Белый.

В Богодуховской общине выразили соболезнования родным, друзьям и сослуживцам погибшего офицера, отметив, что его преданность Украине, мужество и самопожертвование навсегда останутся в памяти земляков.

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