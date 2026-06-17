Унаслідок катастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М, що сталася 16 червня на Хмельниччині, загинув штурман 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ, старший лейтенант Богдан Бабенко.

Про втрату повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

Загибель Богдана Бабенка

За його словами, Богдан Бабенко присвятив своє життя військовій службі та захисту України. Майбутній офіцер ще змалку визначив для себе шлях військового. Після навчання у Богодухівському ліцеї №3 він вступив до військового ліцею, а згодом здобув освіту у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Старший лейтенант служив у складі тактичної авіації та виконував бойові завдання із захисту українського неба. Він вірив у перемогу України та до останнього залишався вірним військовій присязі.

Життя військового обірвалося у 23 роки. Для своїх батьків він був єдиним сином, надією та гордістю родини.

— Він щиро вірив у нашу перемогу і віддав за Україну найдорожче — своє молоде життя, — наголосив Володимир Бєлий.

У Богодухівській громаді висловили співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого офіцера, наголосивши, що його відданість Україні, мужність і самопожертва назавжди залишаться в пам’яті земляків.

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