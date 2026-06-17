В четверг, 18 июня, по Украине не планируют применять графики отключения электроснабжения.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 18 июня не будут применяться

По информации Укрэнерго, 18 июня не прогнозируется отключение света.

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В компании призывают перенести пользование мощными электроприборами на дневное время, то есть с 10:00 до 16:00.

В Укрэнерго просят потреблять электроэнергию более рационально.

По состоянию на утро 17 июня, российские войска продолжали атаковать украинскую энергосистему.

По информации Укрэнерго, в результате дроновых атак и артиллерийских ударов в прифронтовых регионах обесточены потребители в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Как рассказали в компании, везде, где позволяют условия безопасности, уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

По данным Укрэнерго, к утру полностью или частично были обесточены 40 населенных пунктов в Сумской и Черниговской области из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, сильного дождя, гроз и порывов ветра.

Как отмечается в компании, ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи.

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