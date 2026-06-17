У четвер, 18 червня, по Україні не планують застосовувати графіки відключення електропостачання.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 18 червня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, 18 червня не прогнозуються відключення світла.

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У компанії закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час, тобто з 10:00 до 16:00.

В Укренерго просять споживати електроенергію раціональніше.

Станом на ранок 17 червня, російські війська продовжували атакувати українську енергосистему.

За інформацією Укренерго, внаслідок дронових атак та артилерійських ударів у прифронтових регіонах є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Як розповіли у компанії, скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

За даними Укренерго, на ранок повністю або частково були знеструмлені 40 населених пунктів у Сумській та Чернігівській області через несприятливі погодні умови, зокрема, сильний дощ, грози та пориви вітру.

Як зазначається у компанії, ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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