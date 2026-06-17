САП просит суд конфисковать активы министра Алексея Кулебы: что он ответил
- САП подала в суд иск о взыскании в доход государства активов, связанных с Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.
- По данным прокуратуры, официальные доходы Кулебы и членов его семьи не подтверждают наличие достаточных законных средств для приобретения квартиры и машиноместа в Киеве.
САП обратилась в суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, приобретение которых связывают с министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой.
Речь идет об активах общей стоимостью почти 5 млн грн.
САП просит признать необоснованными активы Алексея Кулебы
— Иск мотивирован тем, что в 2021 году, занимая должность первого заместителя председателя Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в г. Киеве, — сообщила САП в Facebook.
Согласно сообщению, в 2023 году, уже занимая должность заместителя руководителя Офиса президента, должностное лицо обеспечило заключение договоров купли-продажи этих объектов и их государственную регистрацию.
Также были заключены договоры об оказании услуг по квартире и машиноместу с привлечением к этому водителя должностного лица.
По информации САП, анализ официальных доходов и расходов вице-премьера и членов его семьи показал отсутствие достаточных законных средств для приобретения указанных активов.
В связи с этим прокурор подал иск о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы в доход государства активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения.
Комментарий Алексея Кулебы
В комментарии Укринформу Кулеба заявил, что будет сотрудничать со следствием по делу о законности происхождения приобретенных им активов.
— В связи с информацией о подаче иска сообщаю, что я являюсь ответчиком по указанному делу и с уважением отношусь к установленным законом процедурам и полномочиям правоохранительных и судебных органов. Вместе с тем считаю важным подчеркнуть, что речь идет о гражданском судебном процессе по оценке законности происхождения активов, а не об уголовном производстве или предъявлении обвинения. Окончательные выводы по делу должны быть сделаны исключительно судом после всестороннего исследования всех доказательств и обстоятельств, — отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что на протяжении всей своей публичной деятельности действовал открыто и не скрывал доходов, имущества или иных сведений, подлежащих декларированию.
По словам должностного лица, вся необходимая информация в соответствии с требованиями законодательства была внесена в декларации и находится в открытом доступе.
— Я полностью открыт к сотрудничеству, готов предоставлять все необходимые объяснения и содействовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела. Убежден, что правовая оценка должна основываться исключительно на фактах, документах и требованиях закона, а решение — приниматься судом после исследования всех материалов дела», — подчеркнул Кулеба.