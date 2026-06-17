САП обратилась в суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, приобретение которых связывают с министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой.

Речь идет об активах общей стоимостью почти 5 млн грн.

САП просит признать необоснованными активы Алексея Кулебы

— Иск мотивирован тем, что в 2021 году, занимая должность первого заместителя председателя Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в г. Киеве, — сообщила САП в Facebook.

Согласно сообщению, в 2023 году, уже занимая должность заместителя руководителя Офиса президента, должностное лицо обеспечило заключение договоров купли-продажи этих объектов и их государственную регистрацию.

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Также были заключены договоры об оказании услуг по квартире и машиноместу с привлечением к этому водителя должностного лица.

По информации САП, анализ официальных доходов и расходов вице-премьера и членов его семьи показал отсутствие достаточных законных средств для приобретения указанных активов.

В связи с этим прокурор подал иск о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы в доход государства активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения.

Комментарий Алексея Кулебы

В комментарии Укринформу Кулеба заявил, что будет сотрудничать со следствием по делу о законности происхождения приобретенных им активов.

— В связи с информацией о подаче иска сообщаю, что я являюсь ответчиком по указанному делу и с уважением отношусь к установленным законом процедурам и полномочиям правоохранительных и судебных органов. Вместе с тем считаю важным подчеркнуть, что речь идет о гражданском судебном процессе по оценке законности происхождения активов, а не об уголовном производстве или предъявлении обвинения. Окончательные выводы по делу должны быть сделаны исключительно судом после всестороннего исследования всех доказательств и обстоятельств, — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что на протяжении всей своей публичной деятельности действовал открыто и не скрывал доходов, имущества или иных сведений, подлежащих декларированию.

По словам должностного лица, вся необходимая информация в соответствии с требованиями законодательства была внесена в декларации и находится в открытом доступе.

— Я полностью открыт к сотрудничеству, готов предоставлять все необходимые объяснения и содействовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела. Убежден, что правовая оценка должна основываться исключительно на фактах, документах и требованиях закона, а решение — приниматься судом после исследования всех материалов дела», — подчеркнул Кулеба.

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