Профілактика та медсупровід військових: Сирський провів медичну нараду ЗСУ
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що збереження життя військових має починатися з системної профілактики, регулярних оглядів та раннього виявлення захворювань, а не лише під час поранення.
- За підсумками наради ухвалили рішення посилити евакуаційні підрозділи бронетехнікою з РЕБ та підвищити якість курсу з тактичної медицини.
Збереження життя та здоров’я українських військових починається з якісної профілактики, своєчасного виявлення проблем та належного медичного супроводу, а не в момент поранення.
Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час наради з питань медичного забезпечення ЗСУ.
Сирський про життя українських військових
За словами головнокомандувача ЗСУ, йдеться не лише про евакуацію з поля бою та лікування поранених.
На його думку, важливим завданням є профілактика захворюваності та підтримання належного стану здоров’я військових, адже це впливає на боєздатність підрозділів та готовність до виконання бойових завдань.
Сирський наголосив на важливості посилення роботи із профілактики захворюваності, раннього виявлення проблем зі здоров’ям та підвищення якості медичного супроводу українських захисників.
Окремо звернули увагу на профілактичні заходи, які мають бути системними та ефектними. Зокрема, медичний супровід має передбачати вакцинацію, регулярні огляди, скринінгові програми, раннє виявлення захворювань та своєчасне надання необхідної допомоги.
Сирський додав, що під час наради ухвалили рішення про подальше посилення спроможностей підрозділів медичної евакуації, зокрема додаткове забезпечення броньованим транспортом та сучасними засобами радіоелектронної боротьби.
Також головнокомандувач розповів, що обсяг навчання тактичної медицини під час базової загальновійськової підготовки збільшили до 40 годин, однак важливо працювати над покращенням її якості.