Итоги саммита G7: Украина получит дополнительное ПВО и дальнобойное оружие
- Саммит G7 во Франции принес Украине договоренности о дополнительном усилении ПВО, поставках ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения для защиты и энергетической устойчивости.
- Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига отметили крепкое единство демократий мира, анонсировали новые шаги для давления на Россию для достижения справедливого мира.
Саммит Большой Семерки (G7) во Франции принес важные результаты для Украины, особенно дополнительное усиление противовоздушной обороны. Вскоре состоятся новые шаги по давлению на Россию за войну и ради мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об итогах саммита G7 для Украины
– Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинского ПВО. Будут новые шаги для давления на Россию за войну ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической стойкости, – заявил он.
По словам Зеленского, важно, что есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них.
По мнению президента, глобальное единство вокруг Украины реально уменьшает возможность продолжать эту сумасшедшую и преступную полномасштабную агрессию.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.
МИД об итогах саммита G7 для Украины
Итоги саммита Большой Семерки (G7) во Франции важны и свидетельствуют о поддержке, которую украинская сторона высоко ценит, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Отдельное внимание он обратил на положительное изменение тона и оценок, а также их более тесную согласованность между Украиной и союзниками по G7. Глава МИД приветствовал такое единство и силу.
– G7 в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира объединены с Украиной и преданы восстановлению всестороннего, справедливого и продолжительного мира для Украины. Это важный сигнал поддержки. Мы также искренне благодарны за готовность предпринять конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины, ПВО и энергостойкости, а также усиления санкций против России, – подчеркнул он.
Сибига отметил, что Россия не изъявляет желания участвовать в добросовестной дипломатии, но имеющиеся рычаги влияния необходимо использовать, чтобы наконец-то принудить ее к переговорам.
В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что лидеры стран Большой семерки подтвердили намерение нарастить военную поддержку Украины, в частности, передавая дополнительные системы ПВО, ракеты-перехватчики и дальнобойное вооружение.