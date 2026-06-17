Саммит Большой Семерки (G7) во Франции принес важные результаты для Украины, особенно дополнительное усиление противовоздушной обороны. Вскоре состоятся новые шаги по давлению на Россию за войну и ради мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об итогах саммита G7 для Украины

– Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинского ПВО. Будут новые шаги для давления на Россию за войну ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической стойкости, – заявил он.

По словам Зеленского, важно, что есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них.

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По мнению президента, глобальное единство вокруг Украины реально уменьшает возможность продолжать эту сумасшедшую и преступную полномасштабную агрессию.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.

МИД об итогах саммита G7 для Украины

Итоги саммита Большой Семерки (G7) во Франции важны и свидетельствуют о поддержке, которую украинская сторона высоко ценит, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Отдельное внимание он обратил на положительное изменение тона и оценок, а также их более тесную согласованность между Украиной и союзниками по G7. Глава МИД приветствовал такое единство и силу.

– G7 в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира объединены с Украиной и преданы восстановлению всестороннего, справедливого и продолжительного мира для Украины. Это важный сигнал поддержки. Мы также искренне благодарны за готовность предпринять конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины, ПВО и энергостойкости, а также усиления санкций против России, – подчеркнул он.

Сибига отметил, что Россия не изъявляет желания участвовать в добросовестной дипломатии, но имеющиеся рычаги влияния необходимо использовать, чтобы наконец-то принудить ее к переговорам.

В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что лидеры стран Большой семерки подтвердили намерение нарастить военную поддержку Украины, в частности, передавая дополнительные системы ПВО, ракеты-перехватчики и дальнобойное вооружение.

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