САП звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів, набуття яких пов’язують із міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Йдеться про активи загальною вартістю майже 5 млн грн.

САП просить визнати необґрунтованими активи Олексія Кулеби

– Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві, – повідомила САП у Facebook.

Згідно з повідомленням, у 2023 році, вже обіймаючи посаду заступника керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу цих об’єктів та їх державну реєстрацію.

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Також були укладені договори про надання послуг щодо квартири та машино-місця із залученням до цього водія посадовця.

За інформацією САП, аналіз офіційних доходів і витрат віцепрем’єра та членів його сім’ї показав відсутність достатніх законних коштів для придбання зазначених активів.

У зв’язку з цим прокурор подав позов про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці в дохід держави активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.

Коментар Олексія Кулеби

У коментарі Укрінформу Кулеба заявив, що співпрацюватиме зі слідством у справі щодо законності походження придбаних ним активів.

– У зв’язку з інформацією про подання позову повідомляю, що я є відповідачем у зазначеній справі та з повагою ставлюся до встановлених законом процедур і повноважень правоохоронних та судових органів. Водночас вважаю важливим наголосити, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення. Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин, – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що протягом усієї своєї публічної діяльності діяв відкрито та не приховував доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню.

За словами посадовця, вся необхідна інформація відповідно до вимог законодавства була внесена до декларацій та перебуває у відкритому доступі.

– Я повністю відкритий до співпраці, готовий надавати всі необхідні пояснення та сприяти всебічному, повному й об’єктивному розгляду справи. Переконаний, що правова оцінка має ґрунтуватися виключно на фактах, документах і вимогах закону, а рішення – ухвалюватися судом після дослідження всіх матеріалів справи, – наголосив Кулеба.

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