Силы обороны подбили танкер теневого флота РФ и уничтожили пункты управления дронами
- Силы обороны Украины в акватории Черного моря поразили крупный подсанкционный танкер российского теневого флота FINA A, который использовался для транспортировки нефти в обход международных ограничений.
- Украинские защитники нанесли удары по логистическим объектам РФ, в частности, автомобильным мостам в Херсонской области, уничтожили ряд российских пунктов управления войсками и беспилотниками.
Силы обороны поразили танкер теневого флота РФ, логистическую инфраструктуру и пункты управления российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение танкера теневого флота РФ
По информации Генштаба, 16 и 17 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных и логистических объектов России.
Среди них – танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306), поразившийся в акватории Черного моря. Судно находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.
– Подтверждены поражения цели. Степень повреждений уточняется, – говорится в сообщении.
Как рассказали в Генштабе, Россия использовала танкер для транспортировки нефти и нефтепродуктов, чтобы обойти международные санкции и ограничения. Его длина составляет 244,6 м, а валовой тоннаж – 62 002 единицы.
Поражение логистики и пунктов управления РФ
Силы обороны Украины нанесли удары по объектам, которые использовались Россией для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными территориями на южном направлении.
В частности, украинские защитники атаковали автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.
Кроме того, Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления российской армии в районе Великой Новоселки Донецкой области.
Украинские бойцы нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешек на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровьяковки и Кучерова Курской области РФ.