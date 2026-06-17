Силы обороны поразили танкер теневого флота РФ, логистическую инфраструктуру и пункты управления российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение танкера теневого флота РФ

По информации Генштаба, 16 и 17 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных и логистических объектов России.

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Среди них – танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306), поразившийся в акватории Черного моря. Судно находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

– Подтверждены поражения цели. Степень повреждений уточняется, – говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, Россия использовала танкер для транспортировки нефти и нефтепродуктов, чтобы обойти международные санкции и ограничения. Его длина составляет 244,6 м, а валовой тоннаж – 62 002 единицы.

Поражение логистики и пунктов управления РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам, которые использовались Россией для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными территориями на южном направлении.

В частности, украинские защитники атаковали автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки и автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Кроме того, Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления российской армии в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Украинские бойцы нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешек на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровьяковки и Кучерова Курской области РФ.

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