Заместитель министра обороны Украины лейтенант Мстислав Баник провел срочное совещание с Командованием сухопутных войск из-за инцидентов, произошедших в Одесском ТЦК.

Об этом заместитель министра обороны сообщил в Facebook.

Баник объявил служебные проверки во всех ТЦК Украины

— Любое насилие, нарушение прав человека и унижение человеческого достоинства по отношению к людям, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на 5-м году войны, — говорится в сообщении.

По итогам совещания Баник сообщил о проведении служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что необходимо “максимально тщательно разобраться с обращениями граждан относительно незаконного удержания, насилия и других неправомерных действий”.

— Призвал к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам, — заявил он.

Заместитель министра также отметил, что подобные случаи в очередной раз демонстрируют насущную необходимость реформирования ТЦК, над которым в настоящее время работает Министерство обороны.

— Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями без замкнутого цикла учета и мобилизации. Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВВК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, человечными, с видеофиксацией 24/7 и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах, — подчеркнул он.

Напомним, в Одессе будут судить трех сотрудников ТЦК и их сообщников, которых обвиняют в похищении мужчины призывного возраста и вымогательстве у него денежных средств.

Четырем обвиняемым инкриминируют незаконное лишение свободы и вымогательство, совершенные в условиях военного положения (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.