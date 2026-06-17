У всіх ТЦК проведуть масштабні перевірки: функції центрів можуть перерозподілити
- Мстислав Банік провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ через інциденти в Одеському ТЦК.
- За результатами наради у всіх ТЦК України проведуть службові перевірки.
Заступник міністра оборони України лейтенант Мстислав Банік провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ через інциденти, що сталися в Одеському ТЦК.
Про це заступник міністра оборони повідомив у Facebook.
Банік оголосив службові перевірки у всіх ТЦК України
– Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимо, особливо на 5-й рік війни, – йдеться у повідомленні.
За підсумками наради Банік повідомив про проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Він наголосив, що необхідно “максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій”.
– Закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам, – заявив він.
Заступник міністра також зазначив, що подібні випадки вкотре демонструють нагальну потребу в реформуванні ТЦК, над яким наразі працює Міністерство оборони.
– Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад, мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії із громадянами на всіх етапах, – наголосив він.
Нагадаємо, в Одесі судитимуть трьох працівників ТЦК та їхніх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку та вимаганні у нього коштів.
Чотирьом обвинуваченим інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).