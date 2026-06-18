Дрон FP-1: що відомо про український БпЛА, який полює на російські НПЗ
У ніч проти 18 червня українські дрони уразили Московський нафтопереробний завод та об’єкти у Гуково Ростовської області.
У мережі також з’явилися кадри українських дронів FP-1 над Москвою, які російські засоби протиповітряної оборони намагалися збити за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1.
Що відомо про український дрон FP-1, читайте в нашому матеріалі.
Що відомо про український дрон FP-1
FP-1 – ударний безпілотний комплекс компанії Fire Point, створений для ураження наземних цілей на великій відстані. FP-1 належить до категорії Deep Strike дронів. Такі БпЛА створені для нанесення ударів по цілях у глибокому тилу противника, далеко за лінією фронту.
Апарати використовують для атак на стратегічно важливі об’єкти. Зокрема на підприємства паливно-енергетичного комплексу, військову інфраструктуру, логістичні вузли та інші об’єкти, які мають значення для ведення війни.
Дрон FP-1: основне призначення та можливості
Український дрон FP-1 розроблений як економічно ефективний ударний безпілотник, який може застосовуватися для ураження наземних цілей вдень і вночі. Особливістю апарата є здатність виконувати бойові завдання навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби противника.
Конструкція FP-1 орієнтована на практичність, швидкість підготовки та можливість масштабного використання. Безпілотний комплекс приводиться у готовність приблизно за 18 хвилин.
Дрон FP-1: технічні характеристики
Запуск дрона здійснюється за допомогою реактивного прискорювача. Такий спосіб дозволяє використовувати FP-1 як зі стаціонарної пускової платформи, так і з мобільної установки, розміщеної на базі вантажівки.
FP-1 створений як далекобійний ударний безпілотник, здатний долати значні відстані. Параметри дозволяють FP-1 виконувати завдання на значній відстані від місця запуску та залишатися у повітрі кілька годин, очікуючи моменту ураження визначеної цілі.
Основні характеристики українського дрона FP-1:
- максимальне корисне навантаження: до 60 кг;
- робоча дальність польоту: до 2 600 км;
- максимальний час перебування у повітрі: до 7 годин;
- максимальна швидкість: 205 км/год;
- крейсерська швидкість: 140–180 км/год;
- розмах крил: 6 метрів;
- максимальна злітна вага: 215 кг;
- реактивний запуск або старт із вантажівки.
Скільки коштує дрон FP-1
Один дрон коштує $55 тис. Таку цифру озвучила CEO та CTO компанії Fire Point Ірина Терех у сюжеті AP.