У ніч проти 18 червня українські дрони уразили Московський нафтопереробний завод та об’єкти у Гуково Ростовської області. 

У мережі також з’явилися кадри українських дронів FP-1 над Москвою, які російські засоби протиповітряної оборони намагалися збити за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1.

Що відомо про український дрон FP-1, читайте в нашому матеріалі.

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Що відомо про український дрон FP-1

FP-1 – ударний безпілотний комплекс компанії Fire Point, створений для ураження наземних цілей на великій відстані. FP-1 належить до категорії Deep Strike дронів. Такі БпЛА створені для нанесення ударів по цілях у глибокому тилу противника, далеко за лінією фронту.

Апарати використовують для атак на стратегічно важливі об’єкти. Зокрема на підприємства паливно-енергетичного комплексу, військову інфраструктуру, логістичні вузли та інші об’єкти, які мають значення для ведення війни.

Дрон FP-1: основне призначення та можливості

Український дрон FP-1 розроблений як економічно ефективний ударний безпілотник, який може застосовуватися для ураження наземних цілей вдень і вночі. Особливістю апарата є здатність виконувати бойові завдання навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби противника.

Конструкція FP-1 орієнтована на практичність, швидкість підготовки та можливість масштабного використання. Безпілотний комплекс приводиться у готовність приблизно за 18 хвилин.

Характеристики дронів FP-1

Характеристики дронів FP-1 / Інфографіка Факти ICTV

Дрон FP-1: технічні характеристики

Запуск дрона здійснюється за допомогою реактивного прискорювача. Такий спосіб дозволяє використовувати FP-1 як зі стаціонарної пускової платформи, так і з мобільної установки, розміщеної на базі вантажівки. 

FP-1 створений як далекобійний ударний безпілотник, здатний долати значні відстані. Параметри дозволяють FP-1 виконувати завдання на значній відстані від місця запуску та залишатися у повітрі кілька годин, очікуючи моменту ураження визначеної цілі.

Основні характеристики українського дрона FP-1:

  • максимальне корисне навантаження: до 60 кг;
  • робоча дальність польоту: до 2 600 км;
  • максимальний час перебування у повітрі: до 7 годин;
  • максимальна швидкість: 205 км/год;
  • крейсерська швидкість: 140–180 км/год;
  • розмах крил: 6 метрів;
  • максимальна злітна вага: 215 кг;
  • реактивний запуск або старт із вантажівки.

Скільки коштує дрон FP-1

Один дрон коштує $55 тис. Таку цифру озвучила CEO та CTO компанії Fire Point Ірина Терех у сюжеті AP.

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