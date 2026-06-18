У ніч проти 18 червня, починаючи з 18:00 17 червня, РФ здійснила масовану повітряну атаку по Україні.

Нічна атака на Україну 18 червня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог застосував 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із території Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також 239 ударних БпЛА різних типів: Shahed, зокрема реактивні, Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски безпілотників фіксувалися з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Гвардійського в тимчасово окупованому Криму та тимчасово окупованого Донецька.

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За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 216 повітряних цілей. Серед них — 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників на 9 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків на 7 локаціях. Дані щодо ще однієї балістичної ракети уточнюються.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, засоби РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що вночі після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування Росією балістичного озброєння лунали вибухи в Полтаві, Києві та Сумах.

Через нічну атаку по Сумах загинула людина, також була зафіксована пожежа у приватному секторі і пошкодження 9-поверхового будинку.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог атакував столицю балістичними ракетами.

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