Служба безпеки, ДБР та Національна поліція викрили ще чотири канали незаконного збуту трофейної зброї, боєприпасів і вибухових речовин у різних регіонах країни.

Про це повідомили в СБУ.

Викрито чотири канали незаконного збуту трофейної зброї

– За результатами комплексних заходів затримано 11 організаторів оборудок, зокрема колишню студентку хімфакультету, айтішника і військового, які нелегально збували засоби ураження, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків та слідчих дій у фігурантів вилучили понад 45 кг вибухових речовин, 15 автоматів Калашникова, два гранатомети, партію бойових гранат РГД-5 та Ф-1 та майже 10 тис. набоїв різного калібру.

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У Київській області правоохоронці затримали на гарячому двох правоохоронців із Чернігівської області, які намагалися продати автомат АК-74 та 60 набоїв до нього.

Вони також планували реалізувати майже 4 тис. набоїв до інших видів стрілецької зброї.

За даними слідства, посадовці прибули до столичного регіону для продажу озброєння, яке раніше було вилучене в межах іншого кримінального провадження та зберігалося як речовий доказ.

У Харкові правоохоронці викрили підпільний цех із виготовлення саморобних вибухових речовин. До його організації причетне злочинне угруповання, яке займалося виробництвом і збутом саморобної вибухівки.

Як встановили слідчі, діяльність осередку організував місцевий підприємець разом із дружиною – випускницею хімічного факультету Харківського університету.

До протиправної діяльності вони залучили ще трьох спільників. Серед них був ІТ-фахівець, який розміщував пропозиції щодо продажу готової вибухівки в даркнеті.

За інформацією слідства, учасники схеми облаштували лабораторію в орендованому приміщенні в центрі Харкова. Там вони синтезували хімічні речовини, які в подальшому продавали замовникам.

На Дніпропетровщині викрили трьох осіб, які намагалися реалізувати автомат АКМ та близько 300 набоїв до нього.

Щоб уникнути викриття правоохоронцями, фігуранти закопали зброю та боєприпаси на території покинутого домоволодіння, після чого з прихованого номера надіслали клієнту координати схованки.

На Донеччині підозру оголосили ще одному військовослужбовцю-контрактнику, який вирішив заробити на продажі засобів ураження, вивезених із передової.

Його затримали у Краматорську під час спроби продажу 13 автоматів АК-74 та 300 пострілів до гранатомета.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, Київської обласної прокуратури, а також Харківської та Донецької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного регіону.

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