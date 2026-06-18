У Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч Зеленського з прем’єром Бельгії

Володимир Зеленський подякував Бельгії за фінансову та оборонну допомогу Україні.

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Вони обговорили подальшу підтримку України, зокрема, посилення протиповітряної оборони, можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE.

Прем’єр-міністр Бельгії поінформував президент України про підготовку нового великого оборонного пакета та внесків у PURL.

Окрему увагу вони приділили постачанню літаків F-16 від Бельгії. Як зазначають в Офісі президента, вже цього року відбудуться перші постачання. Українська сторона розраховує, що надалі винищувачі надходитимуть теж оперативно.

Зеленський розповів Барту де Веверу про зустрічі на саміті Групи семи (G7), загальну ситуацію в дипломатії та роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deals. Він запропонував Бельгії укласти відповідну угоду та розбудовувати безпекове партнерство.

Крім цього, вони обговорили європейську інтеграцію України. Президент подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Як зазначив Зеленський, Україна розраховує на відкриття інших пʼяти кластерів уже найближчим часом. Президент вважає, що буде справедливо, якщо переговори про вступ рухатимуться відповідно до прогресу України в реформах.

Також Зеленський та Барт де Вевер обговорили посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот.

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