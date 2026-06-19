В Україні продовжують змінювати підхід до фінансування вищої освіти. Зараз держава надає найбільш вмотивованим вступникам можливість навчатися за рахунок спеціальних грантів. Така підтримка дозволяє частково або повністю покривати вартість навчання у закладах вищої освіти.

Що відомо про гранти на навчання у 2026 році та що планують змінити у МОН, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Як працюють гранти на навчання в Україні

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв’ю РБК-Україна пояснив, що повну оплату навчання гарантує передусім державне або регіональне замовлення, тобто навчання за бюджетні кошти.

Зараз дивляться

Вимоги для отримання грантів на навчання у 2026 році:

Гранти на навчання стали додатковим інструментом для студентів, які не отримали бюджетне місце, але мають високі результати в ході вступної кампанії та хочуть навчатися за обраною спеціальністю .

Грант представляє безповоротну фінансову підтримку для вступників, які вступили на контракт, але мають високі або вищі за середні результати НМТ.

За словами посадовця, такий механізм дає студентам більше свободи у виборі університету та освітньої програми, адже вони можуть отримати допомогу від держави навіть без бюджетного місця.

У 2025 році базові суми державних грантів становили 17 і 25 тис. грн. Остаточний розмір залежав від спеціальності та місця розташування університету. Для окремих напрямів, які є важливими для держави, застосовувалися додаткові коефіцієнти.

Гранти на навчання 2026: скільки студентів отримали гроші

Звіту по кількості грантів у 2026 році наразі немає, але у МОН повідомили, що загалом за два роки експерименту, грантами на навчання скористалися понад 40 тис. студентів. Середній розмір такої підтримки становив понад 23 тис. грн.

Від чого залежить розмір грантів на навчання у вишах

Розмір гранту залежить від обраної спеціальності. Держава більше підтримує напрями, де є потреба у фахівцях.

Серед таких спеціальностей наступні:

освіта,

інженерія,

природничі науки,

аграрна сфера,

медицина,

реабілітація.

Також додаткову підтримку можуть отримувати заклади вищої освіти у прифронтових регіонах.

Гроші, які університет отримує за грантом, спрямовуються до спеціального фонду закладу. Там навчальний заклад самостійно визначає, як їх використовувати.

Нові гранти на навчання в Україні 2026: що відомо

Наразі у Верховній Раді готують до розгляду у другому читанні законопроєкт №10399, який має змінити модель фінансування вищої освіти.

Документ передбачає впровадження нових моделей грантів на навчання в Україні. Держава хоче розширити можливості фінансової підтримки студентів і зробити систему більш гнучкою.

У МОН розповіли, що згідно із законопроєктом, вступник проходитиме конкурсний відбір на контрактну форму навчання, а держава зможе повністю або частково оплачувати його освіту через грант.

Передбачають кілька видів грантів:

академічні гранти призначатимуться для вступників із високими результатами зовнішнього оцінювання;

соціальні гранти створені для соціально вразливих категорій громадян;

спеціальні гранти призначатимуться для тих, хто має значні мистецькі або спортивні досягнення;

гранти Героїв створені для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та постраждалих учасників Революції гідності;

окремі гранти для підготовки офіцерів запасу.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що мета нової системи у підтримці мотивованих студентів, соціально вразливих груп та спрямування державних коштів на підготовку спеціалістів, які потрібні країні.

Чи запрацюють нові гранти на навчання в Україні у 2026 році

Нову модель фінансування вищої освіти планують запроваджувати поступово. Норми щодо грантів мають почати діяти після набуття чинності законом. Основні зміни у системі фінансування пропонується запустити з 1 січня 2027 року.

При цьому студенти, які вже навчаються, та ті, хто отримує гранти за чинними правилами, зможуть завершити навчання на умовах, які діяли під час їхнього вступу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.