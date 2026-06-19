Президент Гондурасу Насрі Асфура прибув до Києва, повідомив голова нашої держави Володимир Зеленський.

Зеленський про візит Насрі Асфура до України

Свій перший візит в Україну він розпочав із вшанування пам’яті загиблих українських воїнів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За інформацією Офісу президента, у столиці лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну.

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– Свій перший візит до України президент Гондурасу Насрі Асфура розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів. Це важливий жест поваги до наших людей, які віддали життя за Україну, за свободу та мир. Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна, — написав Зеленський у Telegram у п’ятницю.

Він також наголосив на вічній пам’яті та вдячності всім українським захисникам і захисницям, які загинули внаслідок російської агресії.

За словами Зеленського, сторони обговорили ключові напрями розвитку двосторонніх відносин між Україною та Гондурасом: товарообіг, агропромисловий сектор, економіка, цифровізація.

– Гондурас зацікавлений у цьому, і ми готові тут допомагати. І також безпека. Сьогодні у військових, передусім дронових технологіях Україна – одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у пресслужбі Укрзалізниці повідомляли, що разом із президентом Гондурасу до Києва прибула міністерка закордонних справ країни Мирея Агуеро.

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