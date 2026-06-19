Статус резервіст у Резерв+: чи впливає він на бронювання та відстрочку від мобілізації
- Через цей статус можуть виникнути труднощі з відстрочкою та бронюванням.
- Якщо з’явився статус "резервіст", варто перевірити підстави його встановлення та за потреби звернутися до ТЦК та СП.
У застосунку Резерв+ деякі військовозобов’язані побачили нову для себе категорію обліку резервіста.
Що означає статус резервіст у Резерв+ та які проблеми можуть виникати, читайте в нашому матеріалі.
Що означає статус резервіст у Резерв+ та чим він відрізняється від військовозобов’язаного
Адвокатка Дар’я Тарасенко у своєму дописі на Facebook пояснила, що статус резервіста у Резерв+ передбачений українським законодавством, однак на практиці через особливості нормативних актів він може створювати труднощі.
Законодавство передбачає кілька категорій військового обліку.
Серед них:
- призовники,
- військовозобов’язані,
- резервісти.
Відповідно до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, до резервістів належать громадяни, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України або інших військових формувань та призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.
Попри формулювання “проходять службу”, резервіста не варто ототожнювати з військовослужбовцем. Служба у резерві не є такою ж, як у складі військової частини.
Але резервіст має додаткові обов’язки, яких немає у звичайного військовозобов’язаного. Наприклад, він може бути залучений до заходів підготовки або призову у визначених законом випадках.
Статус резервіст у Резерві: чому зʼявляється
Раніше на службу у військовому резерві громадяни потрапляли переважно за власним бажанням.
Однак після змін до законодавства ситуація змінилася. В особливий період до військового оперативного резерву можуть зараховувати осіб, звільнених із військової служби, якщо вони:
- придатні за станом здоров’я;
- відповідають вимогам проходження служби у резерві;
- мають відповідні професійно-психологічні характеристики.
Отже, резервістами можуть бути:
- люди, які добровільно погодилися проходити службу у військовому резерві;
- особи, яких зарахували до резерву після звільнення з військової служби за визначених законом умов.
Наприклад, після звільнення зі строкової служби у 2024 році частину молодиків зарахували до резерву. Інформація про це зазначена у наказах про звільнення.
Який вид призову передбачений для резервістів
Для резервістів закон передбачає окремий вид призову. Це призов на військову службу із числа резервістів в особливий період, що визначено статтею 39-1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.
Однак, за словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, на практиці такий механізм майже не застосовується. Після початку повномасштабного вторгнення резервістів зазвичай призивають не за цією процедурою, а через загальну мобілізацію.
Через це, на думку адвокатки, норми про призов резервістів застаріли й потребують оновлення.
Чому у Резерв+ може з’явитися запис “солдат резерву”
Закон передбачає, що до військових звань громадян, які перебувають у запасі, відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються відповідні уточнення: “запасу”, “у відставці” або “резерву”.
Тому якщо у застосунку Резерв+ людина бачить, наприклад, звання “солдат резерву”, це може означати одне з двох:
- у реєстрі вона обліковується саме як резервіст;
- або під час внесення даних їй неправильно визначили військове звання.
Статус резервіст у Резерві: ризики
Основна проблема виникає через правила оформлення відстрочки від мобілізації.
Перелік підстав для відстрочки визначений статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
У першій частині цієї статті зазначено, що відстрочка надається, зокрема, військовозобов’язаним. Водночас резервісти у цьому переліку не згадуються.
Через це може виникнути ситуація, коли людина має право на відстрочку, наприклад, через інвалідність, бронювання, утримання трьох і більше дітей або інші підстави, але її статус у реєстрі створює додаткові труднощі.
Раніше ця проблема виникала під час бронювання у Дії. Система відмовляла у бронюванні людей, які мали статус резервіста.
Тепер, коли категорія обліку “резервіст” почала відображатися у системах, можуть виникати нові питання під час оформлення відстрочок.
Що робити, якщо у Резерв+ статус резервіста
Адвокатка радить насамперед перевірити, яку саме категорію обліку має людина.
Якщо у застосунку Резерв+ або в документах зазначено статус резервіст, варто:
- Перевірити, чи справді були законні підстави для зарахування до резерву.
- Якщо таких підстав не було, то слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою або скаргою щодо зміни категорії військового обліку.
- Якщо людина була законно зарахована до резерву, то варто перевірити, чи є підстави для її виключення з резерву, і за необхідності ініціювати цю процедуру.
За словами Дар’ї Тарасенко, головна проблема не у самому статусі резервіста, а у тому, що чинне законодавство поки не повністю враховує практичні ситуації, які виникають під час мобілізації та оформлення відстрочок.