У застосунку Резерв+ деякі військовозобов’язані побачили нову для себе категорію обліку резервіста.

Що означає статус резервіст у Резерв+ та які проблеми можуть виникати, читайте в нашому матеріалі.

Що означає статус резервіст у Резерв+ та чим він відрізняється від військовозобов’язаного

Адвокатка Дар’я Тарасенко у своєму дописі на Facebook пояснила, що статус резервіста у Резерв+ передбачений українським законодавством, однак на практиці через особливості нормативних актів він може створювати труднощі.

Зараз дивляться

Законодавство передбачає кілька категорій військового обліку.

Серед них:

призовники,

військовозобов’язані,

резервісти.

Відповідно до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, до резервістів належать громадяни, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України або інших військових формувань та призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Попри формулювання “проходять службу”, резервіста не варто ототожнювати з військовослужбовцем. Служба у резерві не є такою ж, як у складі військової частини.

Але резервіст має додаткові обов’язки, яких немає у звичайного військовозобов’язаного. Наприклад, він може бути залучений до заходів підготовки або призову у визначених законом випадках.

Статус резервіст у Резерві: чому зʼявляється

Раніше на службу у військовому резерві громадяни потрапляли переважно за власним бажанням.

Однак після змін до законодавства ситуація змінилася. В особливий період до військового оперативного резерву можуть зараховувати осіб, звільнених із військової служби, якщо вони:

придатні за станом здоров’я;

відповідають вимогам проходження служби у резерві;

мають відповідні професійно-психологічні характеристики.

Отже, резервістами можуть бути:

люди, які добровільно погодилися проходити службу у військовому резерві;

особи, яких зарахували до резерву після звільнення з військової служби за визначених законом умов.

Наприклад, після звільнення зі строкової служби у 2024 році частину молодиків зарахували до резерву. Інформація про це зазначена у наказах про звільнення.

Який вид призову передбачений для резервістів

Для резервістів закон передбачає окремий вид призову. Це призов на військову службу із числа резервістів в особливий період, що визначено статтею 39-1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Однак, за словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, на практиці такий механізм майже не застосовується. Після початку повномасштабного вторгнення резервістів зазвичай призивають не за цією процедурою, а через загальну мобілізацію.

Через це, на думку адвокатки, норми про призов резервістів застаріли й потребують оновлення.

Чому у Резерв+ може з’явитися запис “солдат резерву”

Закон передбачає, що до військових звань громадян, які перебувають у запасі, відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються відповідні уточнення: “запасу”, “у відставці” або “резерву”.

Тому якщо у застосунку Резерв+ людина бачить, наприклад, звання “солдат резерву”, це може означати одне з двох:

у реєстрі вона обліковується саме як резервіст;

або під час внесення даних їй неправильно визначили військове звання.

Статус резервіст у Резерві: ризики

Основна проблема виникає через правила оформлення відстрочки від мобілізації.

Перелік підстав для відстрочки визначений статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У першій частині цієї статті зазначено, що відстрочка надається, зокрема, військовозобов’язаним. Водночас резервісти у цьому переліку не згадуються.

Через це може виникнути ситуація, коли людина має право на відстрочку, наприклад, через інвалідність, бронювання, утримання трьох і більше дітей або інші підстави, але її статус у реєстрі створює додаткові труднощі.

Раніше ця проблема виникала під час бронювання у Дії. Система відмовляла у бронюванні людей, які мали статус резервіста.

Тепер, коли категорія обліку “резервіст” почала відображатися у системах, можуть виникати нові питання під час оформлення відстрочок.

Що робити, якщо у Резерв+ статус резервіста

Адвокатка радить насамперед перевірити, яку саме категорію обліку має людина.

Якщо у застосунку Резерв+ або в документах зазначено статус резервіст, варто:

Перевірити, чи справді були законні підстави для зарахування до резерву. Якщо таких підстав не було, то слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою або скаргою щодо зміни категорії військового обліку. Якщо людина була законно зарахована до резерву, то варто перевірити, чи є підстави для її виключення з резерву, і за необхідності ініціювати цю процедуру.

За словами Дар’ї Тарасенко, головна проблема не у самому статусі резервіста, а у тому, що чинне законодавство поки не повністю враховує практичні ситуації, які виникають під час мобілізації та оформлення відстрочок.

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