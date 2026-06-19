Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування з іноземної мови для вступу на магістерські програми в закладах вищої освіти України. Факти ICTV дізнавалися, скільки часу дається на ЄВІ та з яких блоків він складається.

З яких блоків складається ЄВІ

ЄВІ є обов’язковим для вступу на всі спеціальності для здобуття ступеня магістра на основі диплому бакалавра, спеціаліста чи для вступу до аспірантури.

Мета ЄВІ – оцінити рівень володіння іноземною мовою вступників, забезпечити об’єктивний та прозорий процес вступу до магістратури та підвищити якість підготовки магістрів.

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ЄВІ складається з двох блоків:

Блок 1: Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), що тестує вміння вступників аналізувати та розуміти інформацію, критично мислити, висловлювати свої думки та аргументи, використовувати мову для спілкування в різних ситуаціях.

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), що тестує вміння вступників аналізувати та розуміти інформацію, критично мислити, висловлювати свої думки та аргументи, використовувати мову для спілкування в різних ситуаціях. Блок 2: Тест з іноземної мови, що тестує вміння вступників читати та розуміти тексти іноземною мовою, використовувати граматику та лексику іноземної мови, говорити та писати іноземною мовою.

Скільки триває ЄВІ

На виконання кожного завдання тесту відводиться певний час, який зазначено в інструкції. Вступники мають право розподіляти час на виконання завдань тесту на власний розсуд.

Кількість часу, що надається на ЄВІ, залежить від предмета тестування.

Скільки триває ЄВІ:

Іноземна мова: 45 хвилин

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК): 75 хвилин

Загалом на виконання ЄВІ вступникам буде відведено 120 хвилин

Після закінчення виділеного на тест часу, виконання завдань вступників припиняються. Забороняється використовувати будь-які допоміжні матеріали під час тестування, крім тих, що надаються організаторами.

Як нараховуватимуться бали

Бали нараховуються певним чином:

За завдання, де потрібно вибрати лише одну правильну відповідь, надається один бал;

якщо ж студент склав правильну логічну пару, він також отримує один бал за одну пару;

якщо він правильно вставить у текст пропущену літеру, розділовий знак або слово, за це він також отримає один бал.

Оскільки у тестуванні з англійської мови 30 завдань, то і максимальна кількість балів, яку зможе отримати особа, – 30 балів. Після складання тесту вони будуть перераховуватися у вигляді остаточних результатів. Це так звані рейтингові оцінки, які переводяться за шкалою 100- 200 балів.

Результати тестування (тобто кількість набраних тестових балів) учасники дізнаються після завершення виконання завдань ЄВІ.

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