Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони-камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2026

Втрати ворога у війні на 21 червня 2026

особового складу – близько 1 391 950 (+1 290) осіб,

танків – 12 049 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.,

артилерійських систем – 44 479 (+93) од.,

РСЗВ – 1 885 (+2) од.,

засобів ППО – 1 435 (+2) од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 703 (+8) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.,

крилатих ракет – 4 787 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 109 817 (+475) од.,

спеціальної техніки – 4 316 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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