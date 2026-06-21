Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 21 червня: ЗСУ знищили 1290 окупантів та 93 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1290 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 21 червня 2026
- особового складу – близько 1 391 950 (+1 290) осіб,
- танків – 12 049 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.,
- артилерійських систем – 44 479 (+93) од.,
- РСЗВ – 1 885 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 435 (+2) од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 703 (+8) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.,
- крилатих ракет – 4 787 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 109 817 (+475) од.,
- спеціальної техніки – 4 316 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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