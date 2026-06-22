У районі узбережжя Криму 22 червня за кілька годин зафіксували серію землетрусів.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Серія землетрусів біля Криму: що відомо

Перший землетрус зареєстрували о 05:09 за київським часом. Його магнітуда становила 3,7, а епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км.

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О 05:27 зафіксували ще один поштовх магнітудою 3,3. Його епіцентр був за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км.

Третій землетрус стався о 06:14. Магнітуда становила 3,8, епіцентр — за 7 км від узбережжя Криму, глибина — 25 км.

Четвертий підземний поштовх зареєстрували о 07:11. Магнітуда становила 3,6, а епіцентр розташовувався у Чорному морі за 13 км від узбережжя на глибині 19 км.

Найпотужніший землетрус стався о 08:48. Його магнітуда досягла 4,2, а епіцентр був поблизу узбережжя Криму на глибині 10 км.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що, за класифікацією, всі зафіксовані поштовхи належать до відчутних землетрусів.

Наразі інформації про руйнування або постраждалих немає. Також не повідомлялося про загрозу цунамі чи введення будь-яких обмежень.

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