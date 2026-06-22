Подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удар по заводу Воронеже, который производит электронику для российских крылатых ракет Х-101, ОТРК Искандер и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по заводу в Воронеже: что известно о ракетной атаке 22 июня

По данным Генштаба, для поражения объекта применили высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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В военном командовании отметили, что предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса и производит электронику, которая используется в высокоточном ракетном вооружении РФ.

По информации OSINT-аналитиков ASTRA, под ударом могло оказаться именно предприятие АО Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка (АО ВЗПП-С), расположенное на Ленинском проспекте в Воронеже.

Местные российские каналы сообщали о перекрытии движения в районе предприятия. Также мониторинговые ресурсы писали о работе российской ПВО и заявлениях о якобы сбитых крылатых ракетах.

Кроме того, по данным Telegram-каналов, в результате удара по заводу в Воронеже вспыхнули пожары.

Воронеж на карте: где находится Воронежский завод полупроводниковых приборов

Город Воронеж является административным центром Воронежской области. Он расположен в более чем 500 км от Москвы.

По данным Главного управления разведки, завод ВЗПП-С (Воронежский завод полупроводниковых приборов) является одним из ведущих российских производителей полупроводниковой продукции и работает в кооперации по созданию высокоточного вооружения.

В частности, предприятие производит транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101.

Также завод поставляет полупроводниковые матрицы для бортовой цифровой вычислительной машины БЦВМ Заря-61М, которая используется в составе крылатых ракет 9М727 комплекса Искандер-К.

Кроме того, предприятие обеспечивает производство электронных компонентов для телевизионных каналов боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

В Генштабе отметили, что продукция этого предприятия непосредственно используется для изготовления высокоточного оружия, которым РФ наносит удары по территории Украины.

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