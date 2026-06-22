У Тернопільській області розпочнуть перевірку Почаївської Свято-Успенської лаври, щоб дослідити на можливі зв’язки з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Почаївську лавру перевірять на зв’язки з забороненою організацією

За інформацією ДЕСС, 24 червня дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики № Н-106/11, розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, яка заборонена в Україні.

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– Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕСС на виконання вимог закону України Про свободу совісті та релігійні організації та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена, – йдеться у повідомленні.

У Державній служби України з етнополітики стверджують, що діють виключно в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.

Однак у ДЕСС наголошують, що будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур ретельно дослідять, а результати збираються публічно представити суспільству.

Почаївська Свято-Успенська лавра, яка розташована на Тернопільщині, є найбільшою православною святинею західного регіону України.

Наразі монастир перебуває під контролем УПЦ (Московського патріархату), проте статус майна та діяльність монастиря вже тривалий час залишаються предметом судових і правових суперечок.

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