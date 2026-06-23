На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як РФ створює умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині

За інформацією ГУР, йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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– Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема, скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт, – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки уточнюють, що російські окупанти позбуваються заражених тварин без дотримання жодних санітарних норм. Худоб’ячі туші не спалюють на вогні, а просто закопують в землю.

Там зазначають, що багато об’єктів перебувають у занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів. Водночас відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 км.

На окупованих територіях занедбані скотомогильники з інфікованою худобою не облаштовують захисними спорудами чи огорожами. Серйозна загроза біологічній безпеці виникає через просідання ґрунту на місцях поховань та повну бездіяльність окупантів щодо їхнього обслуговування.

Деякі з цих об’єктів перебувають в зонах із високим заляганням ґрунтових вод. Це значно підвищує ризик поширення спори сибірської виразки, збудник якої здатний залишатися життєздатним у землі від кількох десятиліть до століття.

Як стверджують у ГУР, це створює пряму загрозу для цивільного населення та аграрного сектору через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції, наприклад, щоб висунути звинувачення у бік України у нібито виготовленні або застосуванні “біологічної” зброї.

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