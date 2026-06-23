Замість Зеленського: Свириденко відвідає конференцію з відновлення України у Гданську
- Прем’єр-міністр Юлія Свириденко очолила українську делегацію на URC-2026 у Гданську.
- До складу делегації увійдуть представники бізнесу, державних компаній, громад, уряду та парламенту.
- Україна очікує на підписання низки важливих угод із міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики та економічної співпраці.
Україна очікує на підсилення низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики, на URC-2026 (Конференції з питань відновлення України) у Гданську.
URC-2026 у Гданську: Україна очікує нові угоди
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у Telegram, що очолить українську делегацію на URC-2026 у Гданську.
До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни, урядовці й парламентарі.
– Багато заходів різного рівня, які мають посилити й Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, – додала вона.
За її словами, перед українською командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість нашої держави та розширять економічне співробітництво з партнерами.
– Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання, – повідомила премʼєр-міністерка.
Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю, наголосила Свириденко.
Конференція з питань відновлення України відбудеться у місті Гданськ 25–26 червня за спільної організації Польщі та України.
Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у URC-2026 у Гданську, але через напруженість стосунків з очільником Польщі Каролем Навроцьким залишається під питанням.