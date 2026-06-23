Україна очікує на підсилення низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики, на URC-2026 (Конференції з питань відновлення України) у Гданську.

URC-2026 у Гданську: Україна очікує нові угоди

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у Telegram, що очолить українську делегацію на URC-2026 у Гданську.

До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни, урядовці й парламентарі.

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– Багато заходів різного рівня, які мають посилити й Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, – додала вона.

За її словами, перед українською командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість нашої держави та розширять економічне співробітництво з партнерами.

– Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання, – повідомила премʼєр-міністерка.

Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю, наголосила Свириденко.

Конференція з питань відновлення України відбудеться у місті Гданськ 25–26 червня за спільної організації Польщі та України.

Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у URC-2026 у Гданську, але через напруженість стосунків з очільником Польщі Каролем Навроцьким залишається під питанням.

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