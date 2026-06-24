Київська кільцева електричка відновлює повний маршрут з 28 червня
- З 28 червня Kyiv City Express відновлює рух повним залізничним кільцем навколо столиці завдяки завершенню двомісячного ремонту мосту між станціями Почайна та Райдужний.
- На оновленій ділянці залізничники зміцнили несучі конструкції та замінили елементи колій, а актуальний розклад і квитки вже доступні в офіційному мобільному додатку.
Київська кільцева електричка відновить рух повним залізничним кільцем навколо столиці. Міст між станціями Почайна та Райдужний відкриють для руху за своїм графіком.
Про це повідомляє Kyiv City Express.
Коли відновиться рух кільцевою електричкою в Києві
– Kyiv City Express повертає повне кільце. Ремонт тривалістю майже два місяці завершено, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відновиться рух повним залізничним кільцем навколо Києва з 28 червня.
Водночас там додали, що міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком.
У Kyiv City Express уточнили, що на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист, що продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху потягів.
Водночас розклад руху можна дізнатися на офіційному сайті Kyiv City Express.
Крім цього, квитки на потяг можна придбати у мобільному додатку Kyiv City Express.