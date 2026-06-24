В Україні для всіх військовослужбовців запроваджується новий базовий контракт із справедливими умовами, інформує Міноборони.

Новий базовий контракт для військовослужбовців

Він передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти.

– Цінуємо кожного, хто працює на захист України на тилових і небойових посадах. Водночас прискорюємо перехід на повністю контрактну армію, адже забезпечити стійкість держави у довгостроковій перспективі може лише професійне та вмотивоване військо, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Хто може підписати базовий контракт

Новий базовий контракт можуть укласти:

Зараз дивляться

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Термін базового контракту – 24 місяці.

Терміни відстрочки після закінчення контракту

Після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців.

Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:

+1 день – за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту.

Новий базовий контракт: грошові виплати

“Базова ставка” 20 тис. грн + додаткові винагороди є складовими виплат.

Український військовослужбовець за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 тис. грн, загалом – не менше 30 тис. грн.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань і так далі.

– Важливо розуміти: під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань. При виконанні бойових завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться, як у бойовому контракті, – пояснює Міноборони.

При виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати, як на піхотно-штурмовому контракті.

При першому укладенні контракту виплачується від 27 тис. до 33 тис. грн, залежно від військового звання.

Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 тис. грн.

Міноборони наголошує, що запровадження нової системи контрактів в умовах повномасштабної війни – це стратегічний крок для Сил оборони.

Армія має повністю перейти на контрактну основу, адже сучасна високотехнологічна війна вимагає збереження високого професійного рівня захисників як на бойових, так і не на бойових посадах, додає Міноборони.

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