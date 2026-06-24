У Білорусі припинили роботу ретранслятори для російських дронів – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які могли використовуватися для російських дронів, наразі не працюють.
- За словами президента, Україна ще з’ясовує, чи були ці ретранслятори демонтовані, однак факт припинення їхньої роботи підтверджують дані ЗСУ та розвідки.
- Раніше Зеленський дав Білорусі тиждень на демонтаж ретрансляторів і попереджав, що в разі бездіяльності Україна може зробити це самостійно.
На території Білорусі припинили роботу ретранслятори, повідомив президент Володимир Зеленський.
У Білорусі припинили роботу ретранслятори
За даними головнокомандувача ЗСУ та розвідки, на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, зауважив голова держави.
Водночас президент зазначив, що поки не має інформації, чи були ці ретранслятори демонтовані. Він додав, що українська сторона продовжує з’ясовувати обставини та щодня отримує відповідні доповіді.
– Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, – додав голова держави.
Нагадаємо, що 19 червня Зеленський дав Білорусі тиждень, щоб демонтувати ретранслятори сигналів для російських безпілотників, розміщені на кордоні. Саме їх використовують війська РФ для коригування ударів по території нашої країни.
21 червня він повідомив, що влада Білорусі поки що не відреагувала на вимогу України. Водночас в ефірі телемарафону Єдині новини Зеленський наголосив, що якщо Білорусь не демонтує ретранслятори для російських дронів, Україна зробить це сама.