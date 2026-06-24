На території Білорусі припинили роботу ретранслятори, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Білорусі припинили роботу ретранслятори

За даними головнокомандувача ЗСУ та розвідки, на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, зауважив голова держави.

Водночас президент зазначив, що поки не має інформації, чи були ці ретранслятори демонтовані. Він додав, що українська сторона продовжує з’ясовувати обставини та щодня отримує відповідні доповіді.

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– Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, – додав голова держави.

Нагадаємо, що 19 червня Зеленський дав Білорусі тиждень, щоб демонтувати ретранслятори сигналів для російських безпілотників, розміщені на кордоні. Саме їх використовують війська РФ для коригування ударів по території нашої країни.

21 червня він повідомив, що влада Білорусі поки що не відреагувала на вимогу України. Водночас в ефірі телемарафону Єдині новини Зеленський наголосив, що якщо Білорусь не демонтує ретранслятори для російських дронів, Україна зробить це сама.

Джерело : Суспільне

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