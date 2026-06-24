Плануючи поїздку до Польщі, варто заздалегідь дізнатися про митні обмеження, які існують в країні. Особливо, якщо це стосується харчових продуктів.

Факти ICTV розказують, про перелік продуктів, які не можна ввозити в Польщу у 2026 році — детальніше читайте в матеріалі.

Що змінює система Eurodac для українців

На українсько-польському кордоні почала працювати оновлена система Eurodac, призначена для збору та обробки даних іноземців. Доступ до неї вже отримали польські прикордонники та правоохоронці. У Варшаві зазначають, що новий інструмент допоможе ефективніше протидіяти нелегальній міграції, а також виявляти осіб, причетних до транскордонної злочинності.

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Про запуск системи повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.

У базі Eurodac зберігатимуться не лише біометричні дані, а й інша інформація, необхідна для ідентифікації особи. Зокрема, йдеться про паспортні дані, номери проїзних документів та інші буквено-цифрові відомості.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський наголосив, що модернізована система покращує обмін інформацією між державами Європейського Союзу та дозволяє швидше встановлювати особу іноземця.

За його словами, новий механізм сприятиме більш ефективному виявленню людей, які намагаються незаконно перетнути кордон, а також посилить взаємодію між правоохоронними та прикордонними службами різних країн.

Впровадження Eurodac є частиною масштабної модернізації безпекових ІТ-систем Євросоюзу. Раніше, у жовтні 2025 року, Польща приєдналася до роботи Системи в’їзду/виїзду (EES), яка фіксує біометричні дані громадян третіх країн під час перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Наразі система EES функціонує на всіх пунктах пропуску Польщі. За даними польської сторони, завдяки її роботі вже вдалося не допустити в’їзд понад 11 тисячам іноземців, які не відповідали встановленим вимогам для перетину кордону.

У польському МВС також зазначають, що країна входить до числа лідерів Європейського Союзу за якістю збору та реєстрації біометричних даних.

Які продукти не можна ввозити в Польщу: обмеження у 2026 році

Перетин кордону з Польщею із забороненими продуктами чи товарами може обернутись неприємністю. Адже працівники митної служби можуть їх конфіскувати.

У 2026 році в Польщі діють правила ЄС щодо ввезення харчових товарів з інших країн, зокрема і з України. Це стосується країн Європейського союзу, а також таких як: Ліхненштейн, Ісландія, Сан-Маріно, Норвегія, Швейцарія, Андорра.

Перелік продуктів, які не можна ввозити в Польщу:

М’ясо та м’ясні вироби — ковбаси, сало, консерви з м’яса, паштети.

Молочні продукти — молоко (в тому числі сухе та згущене), сир, йогурти, масло.

Домашня консервація — закрутки, варення у скляних банках, що було приготоване вдома.

Сирі продукти тваринного походження — яйця та інші продукти без маркування та фабричної упаковки.

Корм для тварин, який містить м’ясні компоненти.

Фрукти та овочі у великих обсягах. Особливо строго регламентується ввезення насіння, зрізаних саджанців та рослин.

Сира картопля (якщо ви бажаєте везти картоплю з України, тоді обов’язково треба мати фітосанітарний сертифікат).

Дані обмеження запроваджені задля запобігання занесенню небезпечних хвороб, зокрема таких як африканська чума свиней або сибірка.

Якщо на митниці виявиться перелік продуктів, які не можна ввозити в Польщу, тоді їх можуть конфіскувати й накласти штраф у розмірі від €50 за кожну одиницю.

Які продукти можна перевозити у Польщу у 2026 році

Попри обмеження, є перелік продуктів, які можна ввозити до Польщі, але у невеликих кількостях та для власного споживання.

Дозволено мати із собою:

хліб, печиво, кондитерські вироби (без наповнення м’ясними продуктами);

шоколад (одна відкрита плитка на людину), солодощі, карамель;

харчові добавки розфасовані для кінцевого споживача;

кава (до 500 г на людину), чай (до 100 г на людину);

мед, оливки, приправи, риба ( у межах встановлених норм);

оливки, приправи, у межах встановлених норм); макарони та крупи в упаковці;

дитяче харчування (до 2 кг);

овочі та фрукти (лише у невеликій кількості до 5 кг);

алкоголь та тютюн у межах встановлених норм (1 л міцних напоїв із вмістом спирту понад 22%, 2 л із вмістом до 22% спирту (у тому числі ігристі й кріплені вина), звичайного вина дозволено мати 2 л, а пива — до 5 л.

Тобто ввозити можна харчові продукти, які не містять свіжого або переробленого м’яса, молочних продуктів, або містять менше 50% перероблених продуктів рибальства чи яєць.

Якщо ви хочете більш детально дізнатися, які продукти можна перевозити у Польщу у 2026 році, краще заздалегідь звернутися до митної служби.

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