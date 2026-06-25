Существует перечень продуктов, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны. При пересечении границы работники таможенной службы могут их конфисковать и даже наложить штраф.

Узнаем, можно ли перевозить мед за границу и какое количество продукта можно иметь с собой — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли перевозить мед через границу

Согласно правилам Европейского Союза, разрешается ввозить пищевые продукты, однако допустимые нормы — ограничены.

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В разъяснении на сайте Еврокомиссии указано, что если человек путешествует в пределах ЕС, то брать с собой разрешается продукты, которые предназначены для личного употребления.

В 2026 году перевозка меда через границу разрешается, но в ограниченном количестве.

Какое количество меда можно перевозить через границу

В большинство стран Европейского Союза, в частности Польшу, разрешено ввозить до 2 кг меда на одного человека.

Кроме того, надо обеспечить надлежащую упаковку меда, чтобы избежать повреждений во время транспортировки и соответствовать санитарным нормам. Для перевозки продукта следует отдать предпочтение герметичным контейнерам.

В некоторых случаях таможенные органы могут потребовать документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукта. Поэтому желательно иметь их при себе.

Мед разрешено перевозить через границу для личного пользования. Однако эти правила могут отличаться в зависимости от страны назначения. Поэтому перед поездкой рекомендуется проверить таможенные правила определенной страны.

Итак, отвечая на вопрос сколько меда можно перевозить через границу, можно сказать, что разрешено иметь с собой до 2 кг меда. Превышение разрешенного количества данного продукта может привести к конфискации или наложению штрафа (от €50).

Напоминаем, что в ограниченном количестве можно перевозить и такие продукты:

кофе — до 500 г, чай — до 100 г на человека;

шоколад и шоколадные конфеты — до 2 кг продукта в ненарушенной заводской упаковке;

свежие овощи и фрукты — до 2 кг;

икра — 125 г, свежая рыба потрошеная — до 20 кг или 1 шт., если вес более 20 кг;

потрошеная — до 20 кг или 1 шт., если вес более 20 кг; крупа — до 2 кг;

пиво — до 5 л, вино — до 2 л, крепкий алкоголь — не более 1 л.

Не разрешается брать с собой в любых количествах молочную (в том числе, сгущенное молоко, сыры, кисломолочные товары) и мясную продукцию (свежее мясо, сосиски, сало). То есть нельзя иметь с собой как сырье, так и готовые продукты.

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