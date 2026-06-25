Існує перелік продуктів, які категорично заборонено вивозити за межі країни. Під час перетину кордону працівники митної служби можуть їх конфіскувати й навіть накласти штраф.

Дізнаймося, чи можна перевозити мед за кордон та яку кількість продукту можна мати із собою — детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна перевозити мед через кордон

Згідно з правилами Європейського Союзу, дозволяється ввозити харчові продукти, проте допустимі норми обмежені.

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У роз’ясненні на сайті Єврокомісії зазначено, що якщо людина подорожує в межах ЄС, то брати із собою дозволяється продукти, призначені для особистого споживання.

У 2026 році перевезення меду через кордон дозволяється, але в обмеженій кількості.

Яку кількість меду можна перевозити через кордон

До більшості країн Європейського Союзу, зокрема Польщі, дозволено ввозити до 2-х кг меду на одну особу.

Крім того, треба забезпечити належне пакування меду, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування та відповідати санітарним нормам. Для перевезення продукту варто надати перевагу герметичним контейнерам.

У деяких випадках митні органи можуть вимагати документи, що підтверджують походження та безпечність продукту. Тож бажано мати їх при собі.

Мед дозволено перевозити через кордон для особистого користування. Однак ці правила можуть відрізнятися залежно від країни призначення. Тому перед поїздкою рекомендується перевірити митні правила певної країни.

Отже, відповідаючи на запитання скільки меду можна перевозити через кордон, можна сказати, що дозволено мати із собою до 2 кг меду. Перевищення дозволеної кількості цього продукту може призвести до конфіскації або накладення штрафу (від €50).

Нагадуємо, що в обмеженій кількості можна перевозити й такі продукти:

кава — до 500 г, чай — до 100 г на людину;

шоколад і шоколадні цукерки — до 2 кг продукту у непорушеній заводській упаковці;

свіжі овочі та фрукти — до 2 кг;

ікра — 125 г, свіжа риба потрошена — до 20 кг або 1 шт., якщо вага понад 20 кг;

потрошена — до 20 кг або 1 шт., якщо вага понад 20 кг; крупа — до 2 кг;

пиво — до 5 л, вино — до 2 л, міцний алкоголь — не більше 1 л.

Не дозволяється брати із собою у будь-яких кількостях молочну (зокрема, згущене молоко, сири, кисломолочні товари) та м’ясну продукцію (свіже м’ясо, сосиски, сало). Тобто не можна мати із собою як сировину, так і готові продукти.

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