Під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську планується укладення близько 160 угод на загальну суму понад €10 млрд.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час відкриття заходу.

Угоди для України на URC

За її словами, конференція стане найбільш масштабною за всю історію URC. У межах заходу також оголосять про понад 30 нових партнерств, спрямованих на підтримку відновлення та розвитку України.

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Серед ключових подій конференції:

участь понад 80 українських компаній у найбільшому бізнес-ярмарку URC, який об’єднає близько 2 тис. представників бізнесу з усього світу;

запуск нового формату Енергетичної платформи, яка має стати постійним механізмом залучення міжнародної підтримки для української енергетики;

презентація нових можливостей для інвестицій та розвитку приватного сектору.

Юлія Свириденко зазначила, що головними пріоритетами України залишаються безпека, енергетична стійкість, розвиток бізнесу та залучення іноземних інвестицій.

За її словами, відновлення України — це не лише відбудова зруйнованої інфраструктури, а й інвестиція у сильнішу Європу. Окремим напрямом залишається посилення українського оборонно-промислового комплексу, який уже створює сучасні військові технології та робить внесок у європейську безпеку.

Прем’єрка також наголосила на важливості нового фінансового інструменту підтримки України обсягом €90 млрд. Очікується, що під час URC-2026 оголосять про перший транш у розмірі €3,2 млрд.

— Це черговий сигнал довіри до України та підтримки наших реформ, — заявила Юлія Свириденко.

Вона додала, що символічним є проведення конференції саме у польському Гданську — місті, яке стало одним із центрів руху солідарності. За її словами, гасло Нема свободи без солідарності сьогодні знову набуває особливого значення через спільні безпекові виклики.

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