На лівому березі Києва 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Екстрені відключення на лівому березі Києва 25 червня: що відомо

У компанії повідомили, що команду на введення екстрених відключень надало Укренерго.

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Такі обмеження застосовують не за заздалегідь визначеним графіком, а у критичних ситуаціях — коли необхідно швидко знизити навантаження на енергосистему та зберегти її стабільну роботу.

У ДТЕК пояснили, що екстрені відключення проводяться оперативно та можуть відрізнятися від звичних графіків погодинних обмежень.

Жителів столиці закликали максимально ощадливо використовувати електроенергію.

Зокрема рекомендують відкласти використання потужної побутової техніки та обмежити споживання у години пікового навантаження.

У компанії наголосили, що це допоможе скоротити тривалість відключень і підтримати стабільність енергосистеми.

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