Графіки відключення світла 26 червня – чи буде електроенергія в п’ятницю
У п’ятницю, 26 червня, в Україні не планується запровадження графіків відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 26 червня: що відомо
– Завтра, у п’ятницю, застосування засобів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають громадян зранку та ввечері дотримуватися раціонального споживання.
У піковий період з 18:00 до 22:00 економити електроенергію, використання потужних електроприладів перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, 25 червня у деяких районах Києва через технологічне порушення на одному з енергооб’єктів відбулися аварійні відключення світла.
Енергетики наголошували на відповідальному використанні електроенергії, щоб зберегти стабільність системи під час пікових годин.
Дотримання раціонального споживання допомагає підтримати роботу енергосистеми в умовах високого попиту та можливих технічних коливань.