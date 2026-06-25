У п’ятницю, 26 червня, в Україні не планується запровадження графіків відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 26 червня: що відомо

– Завтра, у п’ятницю, застосування засобів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають громадян зранку та ввечері дотримуватися раціонального споживання.

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У піковий період з 18:00 до 22:00 економити електроенергію, використання потужних електроприладів перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, 25 червня у деяких районах Києва через технологічне порушення на одному з енергооб’єктів відбулися аварійні відключення світла.

Енергетики наголошували на відповідальному використанні електроенергії, щоб зберегти стабільність системи під час пікових годин.

Дотримання раціонального споживання допомагає підтримати роботу енергосистеми в умовах високого попиту та можливих технічних коливань.

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