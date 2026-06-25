Під час нічної атаки на Україну 25 червня російські війська застосували балістичну ракету та 90 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 червня: що відомо

У ніч на 25 червня (з 18:00 24 червня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 90 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски дронів здійснювалися з районів Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та окупованої частини Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 83 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БпЛА на семи локаціях.

Ще на дев’яти локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, зранку 25 червня російські війська атакували Суми.

За словами міського голови Сергія Кривошеєнка, протягом усього ранку ворог атакував об’єкти інфраструктури та житловий сектор міста.

Під удар потрапив приватний сектор на околиці Сум. Унаслідок одного з влучань травм зазнав 66-річний чоловік.

Також російський ударний безпілотник типу Герань влучив по території автозаправної станції у Зарічному районі міста.

Унаслідок удару виникла пожежа та були пошкоджені об’єкти паливної інфраструктури.

За оновленими даними Сумської ОВА, там постраждали четверо цивільних.

Станом на ранок атака на Україну досі тривала — у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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