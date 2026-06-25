Колишнього начальника штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України Дмитра Козюру визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Вирок для полковника СБУ Козюри

За даними слідства, Козюра, який мав звання полковника та був кадровим офіцером СБУ, мав доступ до державної таємниці й відповідав за координацію заходів із боротьби з тероризмом. У березні 2018 року під час перебування у Відні його завербували представники ФСБ РФ.

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За гроші він погодився передавати російським спецслужбам інформацію про оборонну сферу України, зокрема відомості, що становили державну таємницю. Після вербування він підтримував постійний зв’язок із російськими кураторами, а для конспірації використовував посередника та особисто підписував шифрограми.

Активна розвідувальна діяльність, за матеріалами справи, розпочалася після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дмитро Козюра передавав дані про командні пункти СБУ, наслідки ракетних ударів по Києву, місця дислокації українських підрозділів, інформацію про військові частини, службові документи та аналітичні матеріали.

Упродовж 2024–2025 років він систематично передавав ФСБ відомості про результати атак по українських об’єктах, кількість постраждалих військових і цивільних, а також документи з грифом “таємно” щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи та планів посилення протиповітряної оборони.

У лютому 2025 року Козюру викрили. Під час допитів він визнав, що співпрацював із ФСБ РФ за фінансову винагороду.

Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що колишній співробітник української спецслужби, який почав працювати на ворога, отримав найсуворіше покарання.

12 лютого 2025 року голова СБУ Василь Малюк особисто брав участь у затриманні Дмитра Козюри. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ — це Юрій Шаталов.

За словами Василя Малюка, для викриття зрадника довелося через шифровані програмні закладки проникнути у гаджети зрадника — мобільні, комп’ютери. СБУ ретельно проводила аудіо- і відеоконтроль.

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