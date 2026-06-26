Боротьба за деокупацію Криму залишається ключовим пріоритетом державної політики України.

Справедливість для України нерозривно пов’язана зі справедливістю для кримськотатарського народу, заявив президент Володимир Зеленський.

Деокупація Криму – головний пріоритет України

– Сьогодні жодна людина на землі не скаже, що ми за Крим не боремось і що ми про Крим забули. Кожен день доводить, що Україна пам’ятає про кожну свою частину, про кожну свою людину й справді б’ється заради справедливості для всієї нашої держави та кожної її невід’ємної частини, – сказав глава держави з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Президент нагадав, що Росія принесла війну спочатку саме в Крим. Тепер Україна своїми санкціями, середньої дальності та далекобійними, робить усе, щоб примусити Росію до закінчення війни та до відновлення справедливості.

Зараз дивляться

– І саме Крим – у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості. Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави й проти інших країн. Росія дуже довго намагалася нормалізувати свою війну і змусити Україну, всю Європу та світ звикнути, що її агресію начебто не зупинити й справедливість начебто не відновити, – зауважив він.

Зеленський наголосив, що сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її спробах нормалізувати війну.

– Ми пам’ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для Кримськотатарського народу. Народу, що був змушений пройти через депортацію та десятиліття знущань. Народу, який зміг повернутися на батьківщину, але чий дім росіяни знову спробували викрасти. Народу, який зберігає свою життєву силу і є невід’ємною частиною нашого суспільства, – додав глава держави.

Він наголосив, що у День вшанування кримськотатарського прапора, який об’єднує весь кримськотатарський народ, Україна підтверджує, що бореться за себе і всі свої території, а також за справедливість для кожного громадянина, для всіх, для кого Україна та Крим є рідною землею.

– Маємо зупинити російську агресію. Маємо повернути на свободу всіх тих, хто зараз у російській неволі. Маємо гарантувати безпеку та надійний мир усій нашій державі та всім нашим людям, – підкреслив президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.