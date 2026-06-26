До липня залишилися лічені дні. Літо в самому розпалі, а температура повітря зростає. Тож багато людей планують відпустки та поїздки на відпочинок, зокрема на узбережжя Чорного моря.

Однак разом із цим постає питання, чи відпочиватимуть улітку народні депутати та коли Верховна Рада йде на канікули у 2026 році.

Про роботу парламенту під час воєнного стану, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи піде Верховна Рада на канікули у 2026 році

Після початку повномасштабної війни звичний графік роботи парламенту змінився. Якщо раніше депутати мали визначені періоди літніх канікул, то зараз ситуація інша.

Станом на зараз Верховна Рада не оголошувала про початок літніх канікул у 2026 році. Попри наближення липня, парламент продовжує працювати.

Наразі триває п’ятнадцята сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання. При цьому в календарі проведення сесій на 2026 рік немає визначених дат завершення роботи парламенту перед можливою літньою перервою.

Тому наразі немає офіційної інформації, коли Верховна Рада йде на канікули 2026 року і чи буде така перерва взагалі.

Чи є канікули у Верховній Раді у 2026 році

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше пояснював, що під час воєнного стану традиційних парламентських канікул у депутатів немає.

За його словами, робота Верховної Ради продовжується, оскільки парламент має ухвалювати необхідні рішення навіть в умовах війни.

Руслан Стефанчук у своєму Facebook зазначив, що робота народних депутатів не обмежується лише участю у засіданнях Верховної Ради.

За його словами, парламентарі також працюють у профільних комітетах, де готують законопроєкти до розгляду у сесійній залі, беруть участь у роботі тимчасових спеціальних і слідчих комісій, здійснюють парламентський контроль та займаються міжпарламентською співпрацею.

Голова Верховної Ради також наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії жоден народний депутат не отримував щорічної оплачуваної відпустки. Він нагадав, що з 24 лютого 2022 року парламент працює у форматі єдиного засідання, що передбачає особливий режим роботи в умовах воєнного стану.

Коли працює Верховна Рада

Наразі Верховна Рада продовжує працювати у межах дев’ятого скликання. Депутати виконують свої повноваження, а парламент залишається чинним органом влади.

Станом на 26 червня 2026 року робота парламентських комітетів Верховної Ради триває. Попри відсутність пленарних засідань, депутати продовжують працювати над підготовкою законодавчих ініціатив та розглядом важливих питань.

26 червня комітети Верховної Ради розглядали низку законопроєктів та питань, серед яких адаптація українського законодавства до права Європейського Союзу, питання ядерної безпеки в межах євроінтеграції та сфера молодіжної політики і спорту.

Так, Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув законопроєкти, які стосуються пріоритетних напрямів приведення українського законодавства у відповідність до норм ЄС.

Також Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував Верховній Раді ухвалити законодавчі зміни, спрямовані на підвищення рівня ядерної безпеки в процесі інтеграції України до європейського правового простору.

Окремо в Комітеті з питань молоді і спорту обговорювали роль спорту в умовах війни. Заступник голови комітету Василь Мокан наголосив, що для держави-агресора спорт використовується як інструмент пропаганди.

Тому говорити про те, що Верховна Рада у 2026 році піде на звичайні літні канікули, поки немає підстав.

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