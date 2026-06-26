Далекобійні санкції України середньої дальності повністю реалізуються. Це справедливі відповіді для Росії за повномасштабну війну проти України, яку почала та повинна закінчити саме Москва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 26 червня 2026 року.

Зеленський про тиск на РФ заради миру

– Росія повинна забрати цю війну із собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції ключовим партнерам, – сказав Зеленський.

За словами президента, друзі російського диктатора Володимира Путіна чули від української сторони, що можливі зустріч та закінчення цієї війни. Але треба, щоб Росія зробила цей крок до миру.

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Володимир Зеленський подякував усім, хто разом підштовхує Росію до дипломатії, допомагає захищати Україну та людське життя.

Зеленський про обмін полоненими

Україна продовжує повертати людей із російського полону – сьогодні ще 160 військових вдома. Майже всі вони перебували у неволі ще з 2022 року.

Серед них – захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків, зокрема, Запорізької, Сумської та Київської областей.

– Ми маємо повернути кожного, військових і цивільних, хто досі в російській неволі. Перевіряємо за кожним прізвищем. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для України, – сказав Зеленський.

За словами президента, наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість повернути українців із Росії.

За даними Зеленського, вже понад 9,5 тис. людей вдалося повернути додому від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 українців. Очікуються наступні етапи, зазначив президент.

Особливо він подякував усім, хто не залишає людей без належної підтримки після того, як вони повертаються. На його думку, адаптація, необхідне лікування та вирішення соціальних питань – все це важливо.

Зеленський про конференцію у Гданську

Як зазначив президент, сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську доповідала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

– Ми обговорювали домовленості: є для України 160 угод, загальний обсяг – більше €10 млрд. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах, – заявив Зеленський.

На думку президента, за літній час треба максимально виконати плани стійкості областей і громад. За його словами, це принципово. Водночас угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу.

Крім цього, українська сторона детально говорила з дипломатами щодо зустрічей та комунікацій протягом червня-липня з партнерами. Все має бути результативним, переконаний президент.

– Головування Кіпру в Європейському Союзі, наступне головування Ірландії. Є важливий прогрес із кластерами, сподіваємося, що може бути подальший рух. Готуємося також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде багато двосторонніх форматів, – анонсував він.

Водночас посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом для України, наголосив Зеленський.

– Антибалістика, ракети, системи для України та спільний європейський проєкт виробництва антибалістики – потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам та країнам, які вже разом із нами в антибалістиці. Ця робота триває, – резюмував президент.

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