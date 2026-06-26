ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік: є виняток для чоловіків
- Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на 1 рік — до березня 2028 року.
- Планується збереження доступу українців до житла, медицини, освіти та роботи.
- ЄС готує програми добровільного повернення та реінтеграції українців.
Європейська комісія пропонує продовжити дію режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені виїхати через війну, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у нових підходах ЄС з’являється окреме уточнення щодо чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє Європейська комісія.
Захист продовжують через війну, що триває
У Брюсселі наголошують: агресія Росії проти України, що триває з 2022 року, не дає підстав говорити про стабільне повернення біженців.
Тому пропозиція Єврокомісії передбачає:
- продовження правового статусу тимчасового захисту ще на 12 місяців;
- гарантування стабільності та доступу до житла, медицини, освіти й роботи для українців у країнах Європейського Союзу;
- збереження єдиного підходу держав-членів до підтримки переміщених осіб.
Окремо Єврокомісія пропонує уточнити правила для новоприбулих громадян України: тимчасовий захист не надаватиметься чоловікам призовного віку, яким українська влада не дозволила виїзд через військовий обов’язок.
Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер наголосив, що продовження тимчасового захисту є необхідним для українців.
— Поточний режим тимчасового захисту має закінчитися у березні 2027 року, а березень 2027 року фактично настане завтра. Нам потрібно підтримувати безперервність, нам потрібно підтримувати чіткість і, звичайно, стабільність, тому ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року, — заявив він.
За його словами, ініціатива також враховує потреби України в обороні та відновленні, а деталі були узгоджені з українською стороною та державами-членами ЄС.
— Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не надається новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання згідно з українським законодавством. Саме це просила нас зробити Україна, — пояснив Магнус Бруннер.
Що буде далі з українцями в ЄС
Паралельно Єврокомісія закликає держави-члени активніше готуватися до поступового виходу з режиму тимчасового захисту. Йдеться про можливі шляхи:
- перехід до довгострокового легального проживання в ЄС;
- програми добровільного повернення в Україну;
- підтримка реінтеграції після повернення.
Також планується пілотна програма добровільного повернення, яка передбачатиме допомогу з роботою, житлом та освітою в Україні.
Це рішення ще має ухвалити Рада ЄС.
Наразі тимчасовим захистом у ЄС користуються близько 4,4 млн громадян України, і ця кількість залишається стабільною.