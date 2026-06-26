Європейська комісія пропонує продовжити дію режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені виїхати через війну, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у нових підходах ЄС з’являється окреме уточнення щодо чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Захист продовжують через війну, що триває

У Брюсселі наголошують: агресія Росії проти України, що триває з 2022 року, не дає підстав говорити про стабільне повернення біженців.

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Тому пропозиція Єврокомісії передбачає:

продовження правового статусу тимчасового захисту ще на 12 місяців;

гарантування стабільності та доступу до житла, медицини, освіти й роботи для українців у країнах Європейського Союзу;

збереження єдиного підходу держав-членів до підтримки переміщених осіб.

Окремо Єврокомісія пропонує уточнити правила для новоприбулих громадян України: тимчасовий захист не надаватиметься чоловікам призовного віку, яким українська влада не дозволила виїзд через військовий обов’язок.

Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер наголосив, що продовження тимчасового захисту є необхідним для українців.

— Поточний режим тимчасового захисту має закінчитися у березні 2027 року, а березень 2027 року фактично настане завтра. Нам потрібно підтримувати безперервність, нам потрібно підтримувати чіткість і, звичайно, стабільність, тому ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року, — заявив він.

За його словами, ініціатива також враховує потреби України в обороні та відновленні, а деталі були узгоджені з українською стороною та державами-членами ЄС.

— Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не надається новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання згідно з українським законодавством. Саме це просила нас зробити Україна, — пояснив Магнус Бруннер.

Що буде далі з українцями в ЄС

Паралельно Єврокомісія закликає держави-члени активніше готуватися до поступового виходу з режиму тимчасового захисту. Йдеться про можливі шляхи:

перехід до довгострокового легального проживання в ЄС;

програми добровільного повернення в Україну;

підтримка реінтеграції після повернення.

Також планується пілотна програма добровільного повернення, яка передбачатиме допомогу з роботою, житлом та освітою в Україні.

Це рішення ще має ухвалити Рада ЄС.

Наразі тимчасовим захистом у ЄС користуються близько 4,4 млн громадян України, і ця кількість залишається стабільною.

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